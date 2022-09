Al via lunedì l’ultimo collegiale in vista dell’Europeo di categoria

Prenderà il via lunedì 5 settembre a Cervia (RA) l’ultimo della collegiale della Nazionale Under 20 maschile in vista dei Campionati Europei di categoria in programma a Montesilvano e Vasto dal 17 al 25 settembre.

Per questa sessione di lavoro, che terminerà il 13 settembre, il tecnico Matteo Battocchio ha convocato 14 atleti: Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Robur Ravenna); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Federico Roberti (Virtus Volley Fano); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Matteo Staforini (Top Volley); Nicolò Volpe (Volley Tricolore).

Lo staff sarà composto da Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Giorgio Sabbadin (assistente allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Mattea Tosetti (team manager).