Al via a Siderno il Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3

Domani, 13 giugno, scatterà l’ora del Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 3vs3 di primo e secondo livello. Da quest'anno la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di intitolare il Trofeo dedicato ai giovani pallavolisti alla memoria di Carla Rossi, scomparsa lo scorso anno. Per oltre 40 anni Carla è stata una delle figure di riferimento nell'organizzazione della Fipav e in particolare del settore Scuola e Promozione. La dedizione e la passione, con le quali si è dedicata allo sviluppo delle attività giovanili, rappresentano dei valori fondamentali per la Fipav.

La città di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, è pronta ad accogliere le 51 squadre attese da tutta Italia che giungeranno in Calabria per contendersi il Trofeo che rappresenta la fase finale di tutta l’attività torneistica del Volley S3 iniziata a febbraio.

La manifestazione, organizzata dal settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria porterà sul Lungomare delle Palme di Siderno oltre 300 altete e atleti, oltre ad un centinaio tra delegati, staff-tecnici e accompagnatori.

Si partirà con le gare la mattina del 13 giugno con il torneo di primo livello che terminerà con la finale il giorno successivo. Nelle giornate dal 15 al 17 giugno scenderanno in campo gli atleti e le atlete del Secondo livello. Finali in programma il 17 giugno.

Un totale di 51 squadre così suddivise:

14 squadre nel torneo di primo livello Misto

18 squadre nel torneo di secondo livello Femminile

19 squadre nel torneo di secondo livello Maschile.

Diretta streaming

Per questa edizione del Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 3vs3, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, la finale 1°-2° posto del torneo di primo livello Misto in programma martedì 14 giugno e le finali 1°-2° posto del torneo di secondo livello femminile e maschile in programma venerdì 17 giugno. (QUI)