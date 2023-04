Alessandro Issi protagonista a Rieti del progetto “Compagni di Banco”

Una mattinata diversa quella vissuta dagli studenti del Liceo Scientifico Statale Carlo Jucci di Rieti. Giovedì 13 aprile, l’atleta della nazionale maschile di sitting volley Alessandro Issi è stato protagonista del “Progetto Compagni di Banco”, rivolto ai Licei scientifici ad indirizzo sportivo statali del Lazio, per la Promozione delle discipline Olimpiche e Paralimpiche (Tokyo 2020). Il progetto, coordinato dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla Regione Lazio, è stato molto apprezzato dai ragazzi e dagli addetti ai lavori, fi essendo finalizzato alla concreta preparazione dei giovani al mondo dello Sport che li attende al di fuori dell’istituto scolastico superiore. Il progetto infatti prevede anche attività sportive e di progettazione destinate a persone con disabilità ipovedenti o cieche, coinvolgendo anche atleti olimpici e delle squadre nazionali italiane.

Alessandro Issi infatti, che tra l’altro sarà protagonista con la nazionale azzurra ai prossimi Campionati Europei di Sitting Volley in programma a Caorle (VE) si è dunque messo a disposizione degli studenti, cercando di trasmettere loro i valori, le dinamiche di campo e non, che riguardano il sitting volley. Dopo una presentazione e una parte esplorativa dedita ad una maggiore conoscenza della disciplina paralimpica da parte dei giovani studenti, l’azzurro è stato protagonista di una dimostrazione tattica; si è partiti con degli esercizi di stretching per poi concludere con una parte tecnica.

Il progetto “Compagni di Banco” si propone di ampliare e sviluppare l’offerta formativa dei Licei Scientifici Statali ad indirizzo sportivo, nei quali si prospetta una nuova visione della formazione che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, basandosi sull’idea che l’educazione formale, non formale e informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. Il progetto prevede anche attività sportive e progettazione destinate a persone con disabilità ipovedenti o cieche, coinvolgendo anche atleti olimpici e squadre nazionali.