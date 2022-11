All'arbitro pugliese Denise Bianchi il premio "Federica De Luca" 2022

Il "Premio Federica De Luca" 2022 è tornato in Puglia, nella terra tanto amata da Federica e dal suo piccolo Andrea scomparsi in una tragedia familiare nel 2016 e che la pallavolo ha deciso sin da subito di ricordare con un'intera settimana a loro dedicata: "La Settimana di Federica". Anche quest'anno il CR FIPAV Puglia ha organizzato una serie di appuntamenti tra scuole e palestre nel ricordo di Federica e Andrea con al centro il tema della violenza sulle donne, purtroppo ancora tanto attuale.

In prima linea in questa battaglia i genitori di Federica De Luca, Enzo De Luca e Rita Lanzon che col loro racconto da quel tragico evento, cercano di sensibilizzare su questo tema avendo al loro fianco la Federazione Italiana Pallavolo che ha istituito anche un premio dedicato a Federica che dopo aver girato l'Italia è tornato in Puglia nella sua quinta edizione. A riceverlo, per mano della Consigliera Federale Letizia Genovese e dei genitori di Federica, è stata la responsabile degli Ufficiali di Gara FIPAV Puglia Denise Bianchi, in occasione dell'incontro tenutosi a Trani presso il Liceo De Sanctis. Tra lacrime ed emozione, dopo il racconto di Enzo e Rita, la consegna del premio ha concluso la mattinata racchiusa nelle parole della Consigliera nazionale FIPAV Letizia Genovese: "Torno anche quest'anno in Puglia per la Settimana di Federica per portare la vicinanza dell'intera Federazione e lo faccio con grande emozione ed enorme rispetto nei confronti di Enzo De Luca e Rita Lanzon, genitori di Federica, ai quali mi sento legata anche se non ho avuto la fortuna di conoscere Federica di persona. Ho promesso che avrei cercato di esserci anno dopo anno finchè ne avrò la possibilità perchè la battaglia portata avanti da Enzo, Rita, dalla Federazione e da tutta la pallavolo è di grande importanza e l'obiettivo è quello di raggiungere un cambiamento culturale con destinatari i giovani in quello che deve essere un forte momento di crescita. Sono diversi i progetti che la FIPAV sta portando avanti legati al sociale, tra questi anche percorsi di formazione con moduli riguardanti l'antipedofilia. Lo sport deve essere un mezzo di comunicazione di valori, così come la nostra nazionale porta avanti i valori che hanno portato all'oro mondiale".

Giunto alla sua quinta edizione, il premio "Federica De Luca" quest'anno ha avuto un sapore diverso perchè a riceverlo è stata un arbitro pugliese, legata da una grande amicizia con Federica. L'emozione per aver riceduto il premio "Federica De Luca" 2022 è trasmessa dalle parole di Denise Bianchi, responsabile Ufficiali di Gara FIPAV Puglia: "Aver ricevuto questo premio è stata un'emozione doppia, per il rapporto che mi legava a Federica. Il premio sembra essere un ritorno a casa, non è per me ma per Federica. La Settimana di Federica sta smuovendo grande sensibilità da parte delle società pugliesi, lo si è visto su tutti i campi con iniziative di vario genere sui campi col coinvolgimento anche dei più piccolini. Osserveremo un minuto di silenzio su tutti i campi dei campionati regionali e nazionali, gli ufficiali di gara indosseranno una maglia ricordo di questa settimana. Ogni anno abbiamo l'onore di avere al nostro fianco Enzo De Luca e Rita Lanzon, persone importanti perchè col loro impegno portano il racconto di questa tragedia che li ha colpiti a tanti ragazzi affinche quello che è successo non accada mai più".

La settimana di Federica ha fatto tappa con incontri nelle scuole sul tema della violenza sulle donne a Copertino presso l'Istituto Bachelet, a Trani presso il Liceo De Sanctis, a Lecce presso l'Istituto Calasso, e andrà avanti domani e il 29 novembre con le feste S3 dedicate al piccolo Andrea presso l'Istituto Pascoli di Noicattaro (BA), e sabato 26 novembre alle ore 11 presso il Liceo G.Galileo-M.Curie di Monopoli con un incontro che vedrà coinvolti i genitori di Federica De Luca.