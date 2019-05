Alle 20 Azzurri in campo per il secondo test match con il Giappone

Cagliari. Questa sera alle 20 gli Azzurri torneranno in campo al PalaPirastu di Cagliari per la seconda e ultima amichevole in programma con la Nazionale del Giappone. Nel primo test match di ieri l’Italia ha battuto la formazione avversaria per 3-1.

Le due amichevoli concludono la settimana di collegiale in Sardegna e precedono la partenza degli Azzurri, in programma lunedì mattina, per raggiungere Jiangmen in Cina dove disputeranno la prima Pool della Volleyball Nations League. Nel primo finesettimana della competizione la Nazionale italiana sfiderà Iran, Germania e i padroni di casa della Cina.

Il test match di questa sera sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo raggiungibile cliccando QUI.