Approvato il bilancio consuntivo 2020, stanziato un altro milione e mezzo per le società

Si è conclusa oggi la due giorni di lavoro del Consiglio Federale, svoltosi al Popilia Country Resort di Vibo Valentia in Calabria.

Durante la riunione ha portato il suo saluto il presidente della Tonno Callipo Vibo Valentia Pippo Callipo, che in passato ha ricoperto anche la carica di consigliere federale.

BILANCIO 2020 - Il Consiglio Federale, nonostante l’attività agonistica abbia risentito fortemente della pandemia di COVID-19, ha approvato il bilancio consuntivo 2020, il quale risulta in equilibrio dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. Il bilancio, approvato dopo aver acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, è stato predisposto secondo gli schemi previsti dal CONI.

Oltre a questo importante risultato, assolutamente non facile da raggiungere a causa dell’emergenza affrontata, il Consiglio Federale ha voluto stanziare un’ulteriore somma in favore delle proprie società. Grazie all’attenta gestione del 2020 e delle stagioni precedenti, infatti, la Fipav garantirà alle sue società un forte sconto sulle riaffiliazioni e sulle nuove affiliazioni per un valore totale stimato di quasi 1.500.000 euro. Questo importo sommato al 1.500.000 di euro per i voucher giovani, ai 500.000 euro per le società di Serie A e ai 5 milioni del 2020 per l’azione di squadra, porta a 8 milioni e mezzo di euro la cifra complessiva in favore del proprio movimento: ulteriore conferma della volontà di aiutare il territorio e non lasciare indietro nessuna società.

EUROPEI MASCHILI 2023 - Il presidente Giuseppe Manfredi ha comunicato che la Federazione Italiana Pallavolo ha presentato ufficialmente la domanda di candidatura per l’organizzazione del Campionato Europeo maschile seniores 2023, che sarà ospitato da quattro nazioni come per l’edizione 2019 e per quella in programma quest’anno.

In merito agli Europei è intervenuto in Consiglio Federale il vice presidente senior della Cev Renato Arena che ha fornito numeri e dettagli sul format della rassegna continentale.

WORLD TOUR FINALS E MONDIALE DI BEACH 2022 - II Consiglio Federale ha affrontato il tema dell’organizzazione delle World Tour Finals che si svolgeranno dall’8 al 12 settembre 2021 in Sardegna. Sempre in merito al beach volley si è parlato del Campionato Mondiale 2022, che verrà ospitato dall’Italia.

MARKETING - Il consulente marketing, comunicazione e relazione esterne Roberto Ghiretti è intervenuto sul piano strategico di marketing della Fipav per i prossimi anni.

EUROPEO U20 MASCHILE 2022 - È stata discussa l’organizzazione del Campionato Europeo maschile under 20, che sarà organizzato il prossimo anno in Italia.

NAZIONALI SENIORES - Il Consiglio Federale ha dato mandato al presidente Manfredi di procedere alla messa a punto del percorso di programmazione delle squadre nazionali seniores azzurre per il prossimo triennio olimpico, concluso dai Giochi di Parigi 2024.

MAMME ATLETE - Come annunciato negli scorsi mesi dal presidente federale Giuseppe Manfredi, grazie al lavoro portato avanti dalla commissione carte federali, il CF ha deliberato a partire dal 2022 l’istituzione del fondo “LA MATERNITÀ È DI TUTTI” in favore delle mamme atlete. Oltre al fondo è stato deliberato di istituire una Commissione Pari Opportunità che si occuperà di interventi e progetti per evitare ogni tipo di discriminazione. (Nei prossimi giorni verranno comunicati tutti i dettagli di questo progetto).

RINNOVO CONVENZIONE AERONAUTICA MILITARE - Il CF ha rinnovato il protocollo d'Intesa tra la Federazione e l'Aeronautica Militare, un accordo importantissimo che prevede tra l'altro l'utilizzo del Centro Sportivo di Vigna di Valle.

SPONSOR - Con grande soddisfazione il CF ha siglato l’accordo con un’altra grande azienda “PARMIGIANO REGGIANO” che da quest’anno entra a far parte del mondo della Federazione Italiana Pallavolo.

Sempre in tema di sponsorizzazioni si allarga la partnership con ULIVETO, dopo le squadre nazionali, il noto marchio di acqua abbraccerà anche le discipline di beach volley e sitting volley nei rispettivi campionati italiani.

Le nuove sponsorizzazioni testimoniano ancora una volta l'interesse suscitato dalla pallavolo, nonostante l’emergenza vissuta nelle ultime due stagioni.

ICS BEACH VOLLEY - La Fipav ha siglato una partnership con l’Istituto per il Credito Sportivo per il Campionato Italiano di Beach Volley 2021.

UFFICIALI DI GARA - Luigi Roccatto è stato confermato Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara.

FONDO TRASFERTE DISAGIATE - Il Consiglio Federale ha deliberato il fondo di sostegno per le trasferte disagiate della stagione 2020-2021, in favore delle società dei campionati di serie B.

ORGANI PERIFERICI - Il CF ha deliberato degli interventi in favore dei Comitati Periferici, disponendo l’anticipazione della restituzione delle tasse gare dei campionati giovanili.

GUIDA PRATICA - La versione definitiva della Guida Pratica 2021-2022 sarà pubblicata sul sito federale entro il 30 giugno.

COPPA ITALIA SERIE D e 1a DIVISIONE - L’organizzazione delle fasi finali delle Coppe Italia di serie D e 1a Divisione maschili e femminili è stata affidata al CR Veneto e si svolgeranno a Montegrotto Terme.​