Attività di qualificazione nazionale maschile 2023/24: a novembre al via il Club Italia Allargato

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato l’Attività di Qualificazione Nazionale Maschile 2023/24. Prosegue anche per quest’anno l’importante progetto federale dedito al reclutamento di nuovi giovani atleti da inserire nei programmi federali; continua dunque la ricerca dei migliori giovani pallavolisti su scala nazionale.

Il commissario tecnico della nazionale maschile e neo Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Ferdinando De Giorgi, ha infatti ribadito l’importanza di rafforzare l’attività sul territorio attraverso un supporto tecnico e di preparazione fisica al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di tecnici e atleti a livello regionale.

Lunedì 6 novembre prenderà ufficialmente il via Il Club Italia Allargato con il primo appuntamento in programma in Trentino. A differenza della passata stagione infatti, dove gli incontri si svolgevano in un'unica sede, al CPO Giulio Onesti di Roma, quest’anno i tecnici nazionali si sposteranno presso le singole regioni. L’attività sarà svolta durante i primi tre giorni della settimana in modo da lasciare spazio alle società di preparare al meglio le partite di campionato del weekend. Gli obiettivi principali del progetto legato al Club Italia Allargato sono quelli di sviluppare e consolidare il rapporto tra gli staff federali, i comitati regionali e il territorio, aiutare i responsabili regionali a preparare il Trofeo delle Regioni 2024 e migliorare lo scambio culturale, tecnico pallavolistico e della preparazione fisica, tra staff federali, selezionatori e tecnici regionali. La macchina organizzativa federale si appresta dunque a vivere una nuova e intensa stagione.

STRUTTURA TECNICA

Ferdinando De Giorgi (Direttore Tecnico); Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico); Monica Cresta e Luca Leoni (Collaboratori).

CALENDARIO CLUB ITALIA ALLARGATO 2023/2024

6-8 novembre 2023, TRENTINO

13-15 Novembre 2023, LOMBARDIA

20-22 Novembre 2023, LAZIO

27-29 Novembre 2023, TOSCANA

4-6 Dicembre 2023, PIEMONTE

11-13 Dicembre 2023, CALABRIA

18-20 Dicembre 2023, PUGLIA

15-17 Gennaio 2024, VENETO

22-24 Gennaio 2024, CAMPANIA

29-31 Gennaio 2024, SICILIA

5-7 Febbraio 2024, MARCHE

12-14 Febbraio 2024, ABRUZZO

19-21 Febbraio 2024, FRIULI

26-28 Febbraio 2024, UMBRIA

4-6 Marzo 2024, EMILIA

11-13 Marzo 2024, LIGURIA

18-20 Marzo 2024, SARDEGNA

25-27 Marzo 2024, ALTO ADIGE

2-4 Aprile 2024, BASILICATA

8-10 Aprile 2024, VAL D’AOSTA

15-17 Aprile 2024, MOLISE