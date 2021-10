Azzurre battute 3-1 dalla Russia nella seconda gara di giornata

Dopo il successo di questa mattina contro l’Olanda, la nazionale femminile è uscita sconfitta con il punteggio di 3-1 (15-25, 25-14, 25-14, 25-13) nel match serale disputato contro la Russia. Le ragazze di Amauri, dopo aver vinto il primo set hanno progressivamente lasciato campo alle avversarie che, da campionesse del mondo, hanno ancora una volta dimostrato tutto il loro valore riuscendo ad imporsi al termine di una bella gara giocata a viso aperto dalle due squadre.

Amauri Ribeiro: “Abbiamo giocato bene nel primo set, poi però le ragazze hanno cominciato a sbagliare parecchio al servizio e questo alla lunga ci ha penalizzato. Sappiamo che la Russia è una delle più forti al mondo ma noi avremmo potuto fare di più. Dovremo continuare a lavorare su quelli che sappiamo essere i nostri punti debole”.

Silvia Biasi: “Siamo partite bene, cariche; purtroppo però nel corso della gara siamo calate non riuscendo più a giocare come a inizio gara. Purtroppo però con squadre come la Russia, certe situazioni alla lunga si pagano e difatti non siamo più riuscite a esprimerci come in avvio di partita”.

Il calendario delle azzurre:

19/10: Italia-Ucraina (ore 11:30)

20/10: Ungheria-Italia (ore 9)

*orari di gioco italiani

La formula

Nei Campionati Europei 2021, le undici squadre partecipanti sono state divise in due pool: quella dove sono state inserite le azzurre sarà composta da cinque squadre, mentre la pool A da sei. Dopo la prima fase, le otto squadre rimaste in gara (le prime quattro di ogni girone) si affronteranno nei quarti di finale incrociati secondo il seguente schema: 1A-4B, 1B-4A, 2B-3A, 2A- 3B. Le quattro vincitrici disputeranno le gare che assegneranno le medaglie. Le quattro formazioni che non riusciranno a staccare il pass per le semifinali si affronteranno per stabilire la classifica dal 5° all’11° posto.