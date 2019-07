Civitanova Marche. Mentre prosegue il lavoro della Nazionale Maschile in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto lo staff azzurro ha definito il programma degli ultimi due test match stagionali: i ragazzi di Blengini a Cavalese il 4 e 5 settembre affronteranno in amichevole la Finlandia prima della rassegna continentale in programma dal 12 al 29 settembre.