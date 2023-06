Azzurrini al Centro Pavesi per un collegiale congiunto con la Bulgaria

La preparazione della Nazionale under 21 maschile in vista del Campionato Mondiale di categoria, in programma a Manama in Bahrain dal 7 al 16 luglio, proseguirà nei prossimi giorni a Milano. Staff e atleti si trasferiranno nel capoluogo lombardo venerdì 23 giugno. Gli azzurrini si alleneranno presso il Centro Federale Pavesi fino al 29 giungo e nel corso della permanenza a Milano sosterranno uno stage congiunto con la Bulgaria.

Questi gli atleti convocati per questo nuovo collegiale dal tecnico Matteo Batocchio: Edwin Arguelles Sanchez (Volley Lupi Santa Croce); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Filippo Bartolucci (M.& G. Scuola Pallavolo Grottazzolina); Mattia Boninfante e Luca Porro (Centro Sp. Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Gs Por.Robur Costa 2030); Mattia Eccher (Chênois Genève Volley); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Federico Roberti (Virtus Volley); Antonino Russo (Volley Meta); Matteo Staforini (Top Volley Cisterna); Nicolò Volpe (Volley Tricolore R.E.).

Lo staff sarà composto da Matteo Battocchio (allenatore), Nicolò Zanni (allenatore), Francesco Mattioli (assistente allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Pietro Muneratti (preparatore fisico), Valentina Torrese (team manager), Saverio Di Lascio (scoutman).