Azzurrini al lavoro a Zocca fino al 18 giugno

Prenderà il via domani, 8 giugno, a Zocca (MO) il collegiale della Nazionale Under 18 Maschile. Ai 12 azzurrini già convocati nei giorni scorsi si aggregheranno altri 7 atleti. Il collegiale, che terminerà il 18 giugno, è stato organizzato in vista della partecipazione della Nazionale Under 18 ai Campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 9 al 17 luglio a Tbilisi in Georgia.

Questi i 7 atleti convocati dal tecnico Michele Zanin che si aggiungono ai 12 già ufficializzati: Nicola Agapitos (Cuneo Sport 2018), Umberto Caporossi (Volley Milano), Pietro Bonisoli (Diavoli Rosa); dal 14 giugno arriveranno a Zocca anche Tommaso Barotto e Daniele Carpita (Diavoli Rosa), Alessandro Bristot (Trentino Volley) e Lorenzo Magliano (Volley Milano).

Lo staff sarà composto da Michele Zanin (1° allenatore), Moreno Traviglia (2° allenatore), Marco Ceccacci (preparatore atletico), Lucio D’Antonio (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Alessio Di Iorio (team manager).