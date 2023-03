Azzurrini in campo per il Trofeo Bussinello

Dal 6 all’8 aprile la Nazionale Under 17 Maschile sarà a Modena per la ventesima edizione del Trofeo Bussinello. Per questa manifestazione internazionale il tecnico federale Monica Cresta ha convocato 14 atleti che si raduneranno il 6 aprile a Campogalliano (MO).

Questi gli azzurrini convocati: Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Marco Favretto (Cs Prata); Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Davide Boschini, Jacopo Fregnan e Nicola Mussari (Trentino Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Francesco Crosato e Francesco Biondo (Volley Treviso).

Lo staff sarà composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Mattia Cordenos (fisioterapista) e Glauco Ranocchi (Preparatore atletico/team manager).