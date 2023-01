A Barletta il terzo stage del “Club Italia del Sud” femminile

Prenderà il via lunedì 20 febbraio a Barletta (BT) il terzo appuntamento del nuovo progetto Club Italia del Sud femminile. Dopo i raduni svolti in Calabria e Sicilia nei mesi di novembre e dicembre, la città pugliese dal 20 al 24 febbraio, ospiterà dunque il terzo stage del progetto pilota avanzato dal settore femminile delle squadre nazionali. In Puglia il DT del settore giovanile femminile Marco Mancarelli coadiuvato dai tecnici federali Pasquale d’Aniello, Daniele Turino e dagli assistenti allenatori Angelo Polignano e Marica Sicuranza, avrà modo di visionare le giocatrici convocate per intraprendere con loro un percorso di crescita in sinergia con le proprie società.

Questo l’elenco delle atlete convocate: Giada Braccio (Volley Oria), Alessandra Cappiello (ASD Livinvolley), Anna D’Alessandro (Roomy Giunic Sport SSDARL), Silvia De Caprio (ASD Molinari Volley Napoli), Vanessa Dodaro (APD Todo Sport), Aurora D’Onofrio (Mesagne Volley) Francesca Ferrara (ASD Molinari Volley Napoli), Giovanna Fratangelo (S.S. Nuova Pallavolo Campobasso), Giada Ianuale (Arzano Volley ASS. Sport. Dilet), Alessia Lerario, Sabina Visciano, Caterina Piredda, (Giuseppe Cesari SSD Arl), Viviana Lo Piccolo (ASD Volley Acedemy Wekondor CT), Lorenza Massara (APD Todo Sport), Romano Sara Palmisano (ASD Casale Volley 3), Federica Paradiso, Elisa Stella (Next Altas A.S. Dilettantistica), Sofia Valore (ASD Progetto Volley (ASD Progetto Volley Sant’Agata), Vittoria Russo Alesi (ASD U.S. Volley Palermo), Lucilla Scuderi (ASD Volley Valley).