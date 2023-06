A Bassano del Grappa la presentazione dei collegiali

Stamattina, nella splendida cornice della "Loggia" della Distilleria Nardini sul Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (VI), la conferenza stampa di presentazione dei due collegiali delle Nazionali azzurre Under 17 e Under 19 femminile in vista degli Europei e dei Mondiali di categoria.

Quest'anno il Comune di Bassano del Grappa ha messo a disposizione delle azzurre la CMP Arena, mentre il Comune di Cassola ospiterà allenamenti e amichevoli nel nuovissimo PalaSport di Borgo Isola.

Due impianti per permettere alle due formazioni di preparare al meglio le manifestazioni internazionali che affronteranno nel corso di questa estate: la Nazionale U17 parteciperà al Campionato Europeo di categoria in programma dall'11 al 22 luglio in Serbia e in Ungheria, mentre la Nazionale U19 sarà impegnata al Campionato Mondiale di categoria che si terrà in Croazia e Ungheria dall'1 all'11 agosto.

Queste le dichiarazioni delle autorità e dei protagonisti che hanno preso parte all'evento.

Roberto Maso (Presidente CR Fipav Veneto): "Volevo dare il benvenuto da parte della Fipav Veneto alle atlete e ai loro staff in questa meravigliosa sede gentilmente concessa per l'occasione dalla famiglia Nardini. Faccio gli onori di casa da Presidente del CR Veneto, ma vi do il benvenuto anche da bassanese nel nostro territorio che quest'anno vede coinvolto anche il Comune di Cassola: ringrazio per questa possibilità le due Ammninistrazioni Comunali di Bassano e Cassola per aver collaborato con noi mettendo a disposizione la CMP Arena e il PalaSport di Borgo Isola, e ringrazio anche le società che li gestiscono ovvero il Bassano Volley, qui rappresentato da Carlo Milani e Alessandro Bordignon, e il Volley Cassola, qui rappresentato dal Presidente Loris Bizzotto. Infine ci tengo a ringraziare l'Aquapolis per averci messo a disposizione gli impianti per le sedute di pesistica".

Elena Pavan (Sindaco di Bassano del Grappa): "Ringrazio la Federazione Pallavolo per aver scelto la nostra città e do il mio benvenuto alle ragazze e ai loro rispettivi staff. Non posso che augurarvi un buon lavoro nella speranza che sia un luogo nel quale riusciate ad allenarvi nel migliore dei modi per arrivare ai risultati ai quali aspirate e che tutti noi ci auguriamo possiate raggiungere. Ogni volta che vorrete tornare dalle nostre parti saremo davvero felici di avervi con noi, per adesso non posso che farvi un grosso in bocca al lupo per i vostri impegni futuri augurandovi i migliori successi".

Mariano Scotton (Assessore allo Sport di Bassano del Grappa): "Unendomi ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto, ci tengo a sottolineare come l'anno scorso abbiamo già avuto modo di ospitare la Nazionale U17 e se ci ritroviamo di nuovo qui quest'anno significa che si sono trovati tutti bene con le strutture e dal punto di vista organizzativo. Sappiamo che fare sport a questi livelli e vincere non è assolutamente facile, ma sappiamo anche l'impegno che ci mettete e pertanto vi auguro ogni bene perché ve lo meritate".

Marta Orlando Favaro (Assessore allo Sport del Comune di Cassola): "Mi associo ai ringraziamenti e all'augurio del mio collega. Sono contenta che ci siano delle squadre di così alto livello sportivo che si allenano nel nostro PalaSport di Borgo Isola che purtroppo ha avuto una storia un po' particolare e adesso è pronto per ospitare eventi sportivi, e questa è per noi una grande soddisfazione. Bene che siano delle squadre giovanili a sfruttarlo per prime: vedere tutte queste ragazze fa veramente ben sperare perché i giovani sanno portare una spinta nuova non solo allo sport ma anche alla nostra società".

Domenico Piano (Presidente del Comitato Territoriale di Vicenza): "Porto i saluti e i ringraziamenti da parte di tutto il Comitato di Vicenza. Due domeniche fa ero a Valdagno alla festa dell'S3 e mentre guardavo i bambini e le bambine che giocavano riflettevo sul fatto che molte di voi hanno cominciato probabilmente così e adesso invece siete qui con la maglia della Nazionale: questo non è solo il bello dello sport, ma è anche il nostro compito ovvero quello di portarvi il più in alto possibile. Spero che vi stiate trovando bene qui con noi e mi auguro di rivedervi ancora in futuro magari per festeggiare insieme qualche bel risultato sportivo".

Michele Fanni (Tecnico Federale Nazionale U19 femminile): "Sono molto contento di essere tornato qui a Bassano dove ci siamo trovati sempre molto bene sia per quanto riguarda la città che per le strutture messe a nostra disposizione. Per quanto ci riguarda siamo ormai a metà di questo collegiale al termine del quale, dopo qualche giorno di riposo, ci ritroveremo nuovamente per continuare il nostro lavoro: avremo un'estate lunga e il tempo che ci separa dall'inizio del Mondiale ci consentirà di prepararci davvero al meglio. Siamo la Nazionale italiana e quindi l'obiettivo per noi è arrivare almeno a una semifinale che significherebbe giocare una finale: per le ragazze arrivare a disputare certe partite, e più in generale eventi sportivi di questa portata, è molto formativo e lascia un segno nel loro percorso di crescita che deve sempre puntare a essere di altissimo livello".

Pasquale D'Aniello (Tecnico Federale Nazionale U17 femminile): "Siamo molto contenti di essere qui a Bassano perché sappiamo di essere in un posto d'eccellenza per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive: noi siamo solo al nostro secondo giorno di attività ma abbiamo già avuto modo di verificare la qualità delle strutture sia ricettive che sportive. L'Europeo Under 17, che inizierà l'11 luglio, è chiaramente l'obiettivo centrale per questo gruppo: noi speriamo da buona Nazionale Italiana quale siamo di far bene il nostro lavoro, perché sappiamo che abbiamo il compito di primeggiare o quanto meno di finire tra i primissimi posti del torneo, ma questo non ci dà pressione bensì tanta voglia di lavorare e di accettare la sfida che ci viene dal resto delle squadre europee. Siamo fieri di avere questa bandiera sul petto di rappresentare la nostra Federazione e sono sicuro che anche per questo faremo al massimo il nostro compito".