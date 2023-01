Beach Pro Tour Finals: a Doha Nicolai-Cottafava superano gli olandesi Brouwer-Meeuwsen e conquistano il Bronzo

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, questa sera in Qatar, hanno ottenuto una splendida medaglia di bronzo alle Beach Pro Tour Finals che si stanno concludendo nella città di Doha. Gli azzurri, infatti, nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto 2-1 (22-20, 19-21, 16-14) gli olandesi Brouwer/Meeuwsen al termine di una partita molto impegnativa.

Il successo di oggi è arrivato al termine di una quattro giorni in cui gli azzurri hanno offerto un ottimo livello di beach volley, crescendo partita dopo partita. Questo terzo posto rappresenta un risultato eccellente per la formazione tricolore capace di confermarsi ancora una volta come una delle migliori coppie del panorama internazionale. In precedenza la coppia tricolore si era dovuta arrendere in semifinale, e solo al tie break, ai Campioni Olimpici Mol, A./Sorum 1-2 (15-21, 21-14,10-15).

La cronaca - Nel primo set gli olandesi Brouwer/Meeuwsen hanno tentato subito l’allungo (9-12) con gli azzurri che hanno provato ad arginare gli attacchi degli avversari. Combattute le successive fasi di gioco durante le quali Paolo e Samuele hanno avuto comunque il merito di non scoraggiarsi e hanno tentato di ricucire (15-17). Aggancio riuscito poi grazie ad un grande muro di Nicolai (18-18). Nella fase conclusiva del parziale la battaglia sotto rete è proseguita e ancora un “monster block” di Paolo Nicolai ha fissato il risultato sul (22-20).

Al rientro in campo Nicolai-Cottafava hanno subito spinto sull’acceleratore mettendo tra sé e gli avversari un buon margine di vantaggio +3 (5-2). Il muro azzurro ha di nuovo fatto la differenza creando non pochi problemi agli avversari e permettendo al duo tricolore di allungare ancora (10-6). Nella parte centrale del set, però, gli italiani hanno dilapidato un buon vantaggio (17-13) e gli olandesi hanno preso coraggio compiendo il sorpasso (17-18). Nel finale Brouwer/Meeuwsen si sono dimostrati più concreti e sono stati bravi a riportare la situazione in parità (19-21).

Nel tie-break Nicolai-Cottafava hanno dato l’impressione di poter scappare, ma gli olandesi non hanno mostrato cenni di cedimento e hanno iniziato a rispondere colpo su colpo (5-5). La battaglia sulla sabbia dell’ Aspire Park di Doha è proseguita e gli azzurri hanno prodotto il massimo sforzo e con grinta e determinazione sono andati a prendersi la vittoria e la medaglia di Bronzo alle Beach Pro Tour Finals (16-14).

Con le Beach Pro Tour Finals in Qatar si chiude, dunque, la stagione 2022 che ha regalato alla coppia azzurra grandi soddisfazioni, a partire dallo splendido primo posto nel torneo Elite 16 di Jurmala, al secondo posto nel Challenge di Doha, al terzo posto nell’Elite 16 giocato a Parigi, fino alla medaglia di bronzo vinta oggi alle finals in Qatar, confermando ancora una volta la squadra italiana tra le più forti e competitive del circuito internazionale.

I RISULTATI e il CALENDARIO

29/01

SEMIFINALI

Bryl/Losiak (POL)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)

Nicolai-Cottafava (ITA)-Mol, A./Sorum, C. (NOR) 1-2 (15-21, 21-14,10-15)

Finale 3/4° posto

Brouwer/Meeuwsen (NED) vs Nicolai-Cottafava (ITA) 2-1 (22-20, 19-21, 16-14)

Finale 1/2° posto

ore 19, Bryl/Losiak (POL) vs Mol, A./Sorum, C. (NOR)

*Orari di gioco italiani