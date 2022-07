Beach Pro Tour, Giardini Naxos: le coppie italiane volano in semifinale

Ottime notizie per il beach volley italiano arrivano dal torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Giardini Naxos (ME). Nel tabellone femminile Reka Orsi Toth ed Eleonora Gili affronteranno domani alle ore 10 in semifinale in un derby tutto italiano Scampoli/Bianchin. L’altra semifinale in programma alle ore 9 vedrà, invece, opposte le azzurre Valentina Calì e Margherita Tega alle belghe Cools- Vd Vonder.

Reka Orsi Toth ed Eleonora Gili nella giornata di oggi nei quarti di finale hanno battuto con il punteggio di 2-0 (21-9, 21-17) le australiane Kendall-Fleming accedendo così al match valevole la finalissima del torneo.

La coppia azzurra Scampoli- Bianchin ha invece superato nei quarti di finale la coppia giapponese Ron-Non con il risultato di 2-1 (21-23, 21-17, 15-11). Grandi protagoniste del torneo in Sicilia anche Calì-Tega. Il duo italiano è approdato in semifinale dopo aver vinto il derby tutto italiano contro Pelloia-Mattavelli 2-0 (24-22, 21-13).

Nel torneo maschile ottimi risultati sono giunti dagli italiani Benzi-Bonifazi che, dopo aver superato nel primo turno ad eliminazione diretta contro gli argentini Azaad-Bueno per due set a zero, hanno superato gli ungheresi Hajos-Streli 2-0 (21-19, 21-11). Carlo e Davide domani alle ore 11 affronteranno gli azzurri Windisch-Dal Corso, quest’ultimi usciti vincitori per 2-0 (21-19, 21-18) dal quarto di finale giocato contro i cechi Kufa R.-Waber. Niente da fare, invece, per le italiane Erika Ditta e Anna Dalmazzo che si sono dovute arrendere nel primo turno ad eliminazione diretta contro le australiane Kendall-Fleming. Nel tabellone maschile termina la corsa anche di Tobia Marchetto e Marco Viscovich battuti nel primo turno ad eliminazione diretta dai lituani Stankevicius-Knasas 2-0 (21-19, 21-14).