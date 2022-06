Beach Volley: il 18 e 19 giugno due tornei promozionali sui campi del Foro Italico

Il Campionato del Mondo di Beach Volley ha preso il via ieri a Roma con le prime sfide che si sono disputate tra il Centrale e gli altri campi allestiti nelle vicinanze.

96 sono le coppie partecipanti a questa rassegna iridata, eppure non saranno le sole a potersi cimentare sulla sabbia del Foro Italico: il 18 e 19 giugno, infatti, sui campi del Mondiale si svolgeranno dei tornei speciali promozionali, organizzati dalla Fipav in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e Territoriale Roma.

L’evento del 18 giugno sarà dedicato a 24 coppie maschili che a partire dalle ore 9 e fino alle 15 si affronteranno al Foro Italico.

Domenica 19 giugno, invece, a scendere in campo saranno 24 coppie femminili e le finaliste avranno l’onore di giocare nello splendido Centrale, tra la seconda finale mondiale per il Bronzo e il primo match che assegnerà la medaglia d’Oro.

Agli atleti iscritti verrà regalato un biglietto per l’intera giornata del 18 giugno, mentre alle atlete un biglietto per il 19 giugno.

La formula e altre informazioni saranno comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni che dovranno essere completate attraverso il portale BVL (QUI).

Per tutti gli amanti del beach volley si tratterà quindi di una grandissima occasione, oltre a vedere in campo i propri beniamini, potranno provare dal vivo l’esperienza di giocare sulla sabbia Mondiale!

Ai tornei si potranno iscrivere solo gli atleti tesserati FIPAV. A tal proposito si ricorda a tutti i tesserati ed alle società affiliate che la partecipazione ad attività non autorizzata dalla FIPAV costituisce infrazione disciplinare. (Art 1 comma 2 guida pratica BV).