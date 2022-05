Bibione, al via le Finali del Campionato Italiano per Società 2021/22

Bibione (VE). Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione estiva del beach volley italiano. Prenderà il via domani venerdì 27 maggio, presso l’arenile antistante il “Villaggio Turistico Internazionale” di Bibione (VE), la tre giorni dedicata alle Finali del Campionato Italiano per Società 2021/22.

L’attesa ormai è finita. Per i sodalizi di tutta Italia infatti, impegnati durante tutto l’inverno nelle numerose giornate della prima fase (26 totali), è arrivato il momento di giocarsi le proprie chance per la conquista del tricolore. Oltre al titolo riservato alla Società, verranno inoltre assegnati i titoli alle società campioni d’Italia di ogni singola categoria. 480 le coppie iscritte alle finali, quasi mille atleti, provenienti dalle 54 società, dal Piemonte alla Sicilia coloreranno la spiaggia di Bibione.

Come noto, sarà ancora una volta la località balneare veneta a ospitare i migliori beachers nell’atto conclusivo del circuito nazionale dedicato ai club. Bibione infatti dopo aver coccolato già nella passata stagione i protagonisti della disciplina, si prepara a vivere un weekend ricco di entusiasmanti ed emozionanti match sulla sabbia. Per l’evento sono stati messi a disposizione 100 campi da gioco, una doppia Arena Centrale, oltre che a varie zone relax e zone ombra. La location, tra l’altro, pochi giorni fa ha fatto da teatro all’AeQuilibrium Beach Volley Marathon, celebre e attesissimo appuntamento che ha visto anche l’organizzazione della prima e unica tappa italiana del Beach Paravolley. Il Veneto quindi si conferma ancora una volta il luogo ideale per la buona riuscita di importanti manifestazioni.

Queste le parole del vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo Adriano Bilato: “Siamo davvero contenti di esser riusciti a ritornare qui a Bibione per questa nuova edizione delle finali del Campionato Italiano per Società. Il Veneto quando si tratta dell’organizzazione di grandi eventi come questo, che tra l ‘altro richiamano un grande numero di persone, si pone sempre ai primi posti. Da questa regione infatti siamo soliti aprire e chiudere le stagioni estive di questa disciplina. Questo weekend infatti apriremo la stagione con questo primo e importante appuntamento, mentre a settembre invece, si assegneranno i titoli nazionali nell’ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto Gold. La Federazione Italiana Pallavolo crede tanto in questa manifestazione. Ci siamo impegnati molto nel pianificare un progetto vincente per tutte le società impegnate. Siamo partiti a novembre calendarizzando, in ogni settimana, quanti più appuntamenti possibili. Siamo molto orgogliosi di aver fatto vivere a tutti gli appassionati, società, beachers e addetti ai lavori, una stagione molto lunga e molto più ricca rispetto a quella precedente. I numeri stanno salendo e di conseguenza il movimento sta crescendo. Le premesse che sarà una tre giorni di puro spettacolo, condivisione e sani principi di sport ci sono tutte. Un ringraziamento speciale va a Raduni Sportivi per il grande contributo organizzativo, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e al Consorzio di Promozione Turistica che hanno reso possibile l’organizzazione di questo importante e tanto atteso evento”.

LE CATEGORIE

- GOLD Femminile e Maschile

- SILVER Femminile e Maschile

- BRONZE Femminile e Maschile

- UNDER 20 Femminile e Maschile

- UNDER 18 Femminile e Maschile

- UNDER 16 Femminile e Maschile

- UNDER 14 Femminile

- MASTER 35 Femminile

- MASTER 40 Maschile

- MASTER 50 Maschile

LA FORMULA - La formula di gioco per tutte le categorie prevede lo sviluppo di gironi seguiti da tabelloni a singola eliminazione. Si giocheranno gare complete (2 set su 3 a 21 punti). Ogni coppia disputerà minimo tre partite. Le finali come noto si disputeranno nella giornata di domenica.

MONTEPREMI: 16.000 Euro