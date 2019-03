A Bologna il raduno arbitrale pre – playoff

Prende il via questa mattina a Bologna il consueto raduno arbitrale pre-playoff in vista della fase calda della stagione che inizierà il prossimo week end.

Come ogni anno i migliori fischietti italiani avranno la possibilità di confrontarsi in maniera costruttiva sui principali temi tecnici emersi dalla regular season per poter preparare al meglio le gare che porteranno poi alla conquista dei titoli tricolori.

La sostanziale novità è che alla riunione parteciperanno oltre agli arbitri di gruppo 1 anche i migliori del gruppo 2 per un totale di ben 37 direttori di gara.

L’aggiornamento tecnico sarà gestito dal responsabile Arbitri Serie A Fabrizio Pasquali che nel pomeriggio sarà coadiuvato dal collega proveniente dal mondo calcistico Nicola Rizzoli. L’obiettivo è quello di condividere con altre discipline sportive (nel caso specifico il calcio) esperienze di alto livello come quelle legate alla gestione della gara di alto livello, situazioni che spesso risentono di sollecitazioni esterne legate ad esempio alla pressione ambientale, mediatica etc.

Successivo all’intervento di Nicola Rizzoli quelli di Massimo Righi e Piero Rebaudengo, dirigenti della Lega Maschile e Femminile, per ampliare gli aspetti di condivisione e analisi del maggior numero possibile di tematiche.