A Bologna la giornata di studi “Mettersi a terra per sentirsi vincenti”

Si è svolta a Bologna, venerdì pomeriggio, presso la sala convegni dello Sport Village CONI presente all’interno del salone del tempo libero “Liberamente”, la giornata di studi “Mettersi a terra per sentirsi vincenti”. L’evento, che ha rappresentato un importante momento di incontro, discussione e scambio di esperienze, si innesta nel più ampio progetto “Bologna Sitting Volley”, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che consentirà alla FIPAV, in collaborazione con le società affiliate e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, di portare il Sitting Volley all’interno degli istituti scolastici. Il progetto prevede anche un percorso - realizzato con il contributo del settore tecnico arbitrale territoriale - sul Fair Play dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed alcuni moduli formativi per insegnanti ed educatori. La giornata di studi è stata patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bologna, dal Comitato Regionale Emilia Romagna del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie. Il convegno - che è stato condotto dalla giornalista sportiva Laura Tommasini - è stato aperto da Eugenio Gollini, consigliere nazionale della Federazione Italiana Pallavolo, da Silvano Brusori e da Alessandro Baldini, rispettivamente Presidenti del Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna e del Comitato Territoriale FIPAV di Bologna. Quindi, a seguire, hanno preso la parola, per un saluto, il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi, e l’Assessora allo Sport ed al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. È stato, poi, il momento di Roberto Cristofori, delegato bolognese del Comitato Italiano Paralimpico, il quale, dopo aver portato un breve saluto agli intervenuti a nome del CIP, ha - di fatto - aperto i lavori con un intervento sullo sviluppo dello sport paralimpico a livello locale. Monica Tartaglione e Fernando Morganelli, referenti regionale e territoriale FIPAV per il Sitting Volley, hanno descritto brevemente la disciplina del Sitting Volley con riferimento ai rispettivi territori. La prima sessione è stata aperta dal Sig. Questore di Bologna, Dott.ssa Isabella Fusiello, che, affiancata dagli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Emanuele Lambertini e Marco Orsi – ha rimarcando l’importanza della pratica sportiva per le giovani generazioni in termini di coesione e di prevenzione, facendo riferimento agli atleti paralimpici e citando, tra gli altri, la conosciutissima Bebe Vio, anche lei atleta del G.S. Fiamme Oro. È stato, quindi, il momento di Ruggero Vio, vice presidente della Art4Sport Onlus, che ha raccontato l’esperienza della Bebe Vio Academy, un progetto sviluppato a Milano che si propone di sviluppare lo sport paralimpico attraverso la pratica di varie discipline, tra le quali, appunto, il Sitting Volley. È intervenuto anche Roberto Ghiretti, consulente Marketing, Comunicazione e Relazioni Esterne della Federazione Italiana Pallavolo, che ha parlato di società sportive, approfondendo il ruolo del dirigente nelle politiche di inclusione e integrazione a livello locale. Tra la prima e la seconda sessione, è stato il momento delle testimonianze degli atleti. Hanno raccontato la loro esperienza i giocatori delle nazionali maschile e femminile di Sitting Volley Angelo Gelati e Asia Sarzi Amadè, seguiti dal campione bolognese Marco Orsi, nuotatore, vice campione del mondo e campione europeo del G.S. Fiamme Oro. Davvero interessante, è stato l’intervento di un altro atleta delle Fiamme Oro, il paralimpico Emanuele Lambertini: il campione di scherma, che ha partecipato alle paralimpiadi di Rio e di Tokio, ha dato una vera e propria lezione di vita, rivolta in particolare a giovani e giovanissimi, sull’importanza della pratica sportiva. La seconda sessione è stata dedicata ai contributi provenienti dal mondo dell’Università e della Scuola. In proposito, è utile sottolineare che, solo pochi mesi fa, è stata sottoscritta una importante convenzione tra l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la Federvolley, grazie alla quale gli studenti dell’ateneo bolognese potranno svolgere periodi di tirocinio curricolare presso le strutture federali. Al momento, presso il Comitato Territoriale bolognese, sono presenti due tirocinanti che stanno svolgendo una preziosa attività con il Settore Tecnico Ufficiali di Gara e con il Settore Comunicazione e Sviluppo. È, poi, importante ricordare il supporto offerto dal l’Ufficio Scolastico Regionale, che ha dimostrato una particolare sensibilità al tema dello sport paralimpico, patrocinando il progetto “Bologna Sitting Volley” e la giornata di studi “Mettersi a terra per sentirsi vincenti”. Il primo intervento della seconda sessione è stato del Prof. Giovanni Paruto, docente di Organizzazione dell'attività motoria e degli eventi sportivi e Consigliere della Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie, che ha parlato di discipline paralimpiche e didattica nel corso di laurea in Management delle Attività Sportive e Motorie. È stato poi il momento del Prof. Francesco Pegreffi, docente di Malattie dell'apparato locomotore e medicina fisica e Presidente dell’Associazione Medici in Centro Interdisciplinare, che ha sviluppato l’interessante tema della prevenzione del sovraccarico funzionale articolare nelle discipline paralimpiche. A seguire la disamina del Prof. Luciano Selleri, Coordinatore regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha fatto il punto sulla questione sport e disabilità nelle scuole dell’Emilia Romagna, con particolare attenzione al volley ed al sitting volley, evidenziando il rapporto, sviluppatosi negli anni, con la Federazione Italiana Pallavolo. Nel corso dell’evento, infine, è stato per la prima volta utilizzato il nuovo manifesto “IL VOLLEY È PER TUTT*!”, realizzato da un arbitro del Comitato Fipav bolognese, che sarà distribuito nei prossimi mesi alle società sportive ed alle scuole interessate al progetto. Al termine dell’incontro, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale FIPAV, con delega al Sitting Volley, Giovanni Marani, che ha avuto un ruolo determinante nell’organizzazione dell’evento, è intervenuto il Consigliere Territoriale bolognese Daniele Veratti, il quale ha ringraziato i presenti, auspicando una sempre maggiore integrazione tra mondo dello sport, Istituzione e mondo dell’istruzione.



Gli azzurri del sitting volley Asia Sarzi Amadè e Angelo Gelati insieme al Questore diI Bologna Isabella Fusiello e agli atleti delle Fiamme Oro Emanuele Lambertini e Marco Orsi



Il pubblico. In copertina il Consigliere Federale Eugenio Gollini, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna Silvano Brusori, l'Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e Gianmaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna