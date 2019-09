Buoni segnali dal campo per le azzurrine

Buoni segnali dal campo sono arrivati per il Club Italia CRAI nell’intenso weekend precampionato. Venerdì, ieri e oggi le azzurrine, allenate dal tecnico federale Massimo Bellano, hanno disputato una serie di allenamenti congiunti e test match per fare il punto sulla preparazione in vista del Campionato di A2 che prenderà il via il 6 ottobre. Nelle prime due giornate Populini e compagne hanno incontrato il Volley Lugano, prima al Centro Federale Pavesi di Milano e poi nella cittadina svizzera, mentre oggi sono tornate nell’impianto di via De Lemene per un’amichevole con la Canovi Coperture Sassuolo, formazione che disputerà lo stesso Girone di A2 delle azzurrine.

Nel test mach di oggi il Club Italia CRAI ha superato la formazione allenata da Enrico Barbolini per 3-1 (25-23, 14-25, 25-19, 25-17) aggiudicandosi anche il set supplementare per 25-20.

Ottima prestazione di tutte le atlete della squadra federale che si sono alternate in campo: in evidenza Beatrice Gardini, autrice di 18 punti, e Alessia Populini che ne ha realizzati 15. Top scorer per Sassuolo la ex azzurrina Adhouljok Malual che ha messo a segno 20 punti.

Unica giocatrice del Club Italia CRAI a non scendere in campo è stata Giorgia Frosini ancora in recupero dalla distorsione alla caviglia rimediata nel corso del Mondiale, l’atleta potrebbe essere già a disposizione di coach Bellano per la prima giornata di Campionato.

Domani le ragazze dl Club Italia CRAI osserveranno una giornata di riposo per poi tornare ad allenarsi martedì. Mercoledì alle 18 al Centro Pavesi le azzurrine affronteranno nell’ultima amichevole precampionato la Futura Volley Busto Arsizio, altra formazione che incontreranno nuovamente nel corso della stagione. Domenica, per la prima giornata di Campionato, il Club Italia CRAI scenderà invece in campo in Sardegna per sfidare il Volley Hermaea Olbia.