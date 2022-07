Buoni segnali per le azzurrine nella prima amichevole con la Turchia

La Nazionale Under 21 femminile è arrivata in Puglia dove, da martedì 12 a domenica 17 luglio, disputerà i Campionati europei di categoria. Questa sera, al Pala Sport di Andria, le azzurrine hanno disputato la prima delle due amichevoli contro la Turchia. Nel corso del test match sono stati disputati quattro set: il primo e il terzo sono stati vinti dall’Italia che in entrambi i casi si è imposta 25-18, mentre il secondo e il quarto sono stati conquistati dalla Turchia con il punteggio di 19-25 e 24-26.

Nel corso della serata sono arrivati buoni segnali per la formazione guidata dal tecnico Luca Pieragnoli. Le azzurrine hanno messo a segno 8 ace, 12 muri vincenti e al termine del primo parziale hanno fatto registrare il 64% in attacco.

Domani sera le due formazioni si sposteranno a Cerignola dove, alle ore 20 al Pala Tatarella, scenderanno in campo per la seconda amichevole.

All’interno dello stesso impianto l’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei martedì 12 luglio alle 20 contro l’Ucraina.