Campionati del Mondo 2022: ufficiali le sedi di gioco in Russia

Nella giornata odierna la FIVB ha reso note le sedi di gioco dei Campionati del Mondo Maschili in programma in Russia dal 26 agosto all’11 settembre 2022. La federazione russa ha scelto le seguenti città: Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Kazan, Ekaterinburg, Ufa e Novosibirsk. A queste si aggiungeranno ulteriori due sedi l’anno prossimo. Le 24 squadre partecipanti saranno divise in sei pool, accederanno alla seconda fase in 16 che verranno poi distribuite in 4 pool. Le migliori sei giocheranno la Final Six in programma dal 7 all’11 settembre.