Campionati del Mondo: altra vittoria per gli azzurrini, 3-1 al Brasile

Altro successo per la Nazionale under 21 maschile impegnata ai Campionati del Mondo di categoria a Manama in Bahrein.

Oggi pomeriggio gli azzurrini si sono imposti 3-1 (25-23, 31-29, , 18-25, 25-21) sul Brasile, riscattando la sconfitta subita coni verdeoro nella prima fase della rassegna iridata.

Quella di oggi è stata una partita combattutissima, per molti tratti le due formazioni hanno viaggiato punto a punto, che ha visto l’Italia protagonista di una bella e convincente prova di carattere. Una vittoria frutto di un ottimo lavoro di squadra che ha premesso agli azzurrini di prevalere nei momenti cruciali dei set.

A trascinare l’Italia l’opposto Alessandro Alberto Bovolenta, che oggi pomeriggio ha messo a segno 35 punti (1 ace, 59% in attacco). Tra gli azzurrini in doppia cifra anche lo schiacciatore Riccardo Iervolino (13 punti, 2 muri).

Domani la Nazionale under 21 guidata dal tecnico Matteo Battocchio tornerà in campo alle 16.00 (orario italiano di gioco) all’Isa Sport City Hall di Manama per affrontare il Belgio nella terza e ultima partita della seconda fase della rassegna iridata.

DIRETTE - Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

CRONACA – Per questa seconda partita della seconda fase dei Campionati del Mondo under 21 maschile il tecnico Matteo Battocchio schiera il sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Iervolino, i centrali Volpe ed Eccher e il libero Laurenzano.

Partenza lanciata del Brasile che si porta sul 4-0. Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia mette ordine tra le fila degli azzurrini che accorciano (5-4) e ristabiliscono la parità (7-7). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al 12-12 quando è il Brasile a tentare di nuovo la fuga (14-12). L’Italia recupera (16-16), tiene il passo (19-19) e nel finale trova l’allungo decisivo (20-22) per conquistare il primo set (23-25).

Al rientro in campo è nuovamente la formazione verdeoro a spingere sull’acceleratore (5-1). Con determinazione e buon gioco di squadra l’Italia ricuce (6-6) e la partita imbocca nuovamente i binari dell’equilibrio (9-9). Boninfante e compagni rispondono prontamente al nuovo tentativo di allungo del Brasile (13-11) e le due formazioni tornano a fronteggiarsi in un entusiasmante punto a punto che porta il set ai vantaggi (14-14, 24-24). A spuntarla nel finale è la maggiore determinazione degli azzurrini che chiudono (29-31) portandosi sul 2-0.

E’ ancora l’equilibrio a caratterizzare la terza frazione (5-5, 9-9, 12-12). Questa volta è il Brasile a cambiare passo (18-16) e a portasi sul +3 (20-17). L’Italia non riesce a recuperare e la formazione di coach Novaes conquista il set (25-18) e riapre la partita.

Sulla scia del parziale precedente il Brasile prova a dettare il ritmo anche nell’avvio della quarta frazione (5-2, 9-6). Gli azzurrini sono bravi a ricompattarsi (10-9), a ritrovare l’intesa (12-12) e ad allungare il passo (15-17). Il time out chiamato dalla panchina del Brasile non interrompe il buon gioco dell’Italia che rimane avanti (19-22), mantiene alta la concentrazione (20-23) e conquista una meritata vittoria (21-25).

BRASILE-ITALIA 1-3 (23-25, 29-31, 25-18, 21-25)

BRASILE: Maicon 11, Bryan 12, Arthur 12, Thiery 14, Gustavo 2, L. Bergmann 9; Filipe (L), Eduardo, J. Vitor 8, Henrique. Ne: Guilherme , Samuel. All. Novaes.

ITALIA: Orioli 5, Volpe 7, Bovolenta 35, Iervolino 13, Eccher 4, Boninfante 6; Laurenzano (L), Arguelles, Bartolucci, Fanizza, Staforini, Roberti. All. Battocchio.

ARBITRI: Roy Goren (ISR), Mykhaylo Medvid (UKR)

DURATA SET: 26’, 35’, 26’, 27’

BRASILE: 5 a, 16 bs, 9 mv, 29 et

ITALIA: 3 a, 18 bs, 8 mv, 30 et

I risultati e il calendario della seconda fase (orari di gioco italiani)

Tutte le partite saranno giocate all’Isa Sport City Hall - Manama (Bahrain)

Pool E: Bulgaria, Iran, Polonia, Thailandia

Pool F: Argentina, Belgio, Brasile, Italia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Iran-Polonia 3-0 (25-17, 25-23, 25-23)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Belgio 3-1 (25-23, 25-21, 22-25. 25-23)

Ore 16.00 – Pool E – Bulgaria- Thailandia 3-0 (25-21, 25-18. 25-20)

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Italia 0-3 (18-25, 21-25, 15-25)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Bulgaria-Polonia 3-0 (25-18, 35-33, 25-18)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Italia 1-3 (23-25, 29-31, 25-18, 21-25)

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Thailandia

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Belgio

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Thailandia-Polonia

Ore 16.00 – Pool F – Italia-Belgio

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Bulgaria

Ore 19.00 – Pool F – Brasile-Argentina

Sabato 15 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Domenica 16 luglio 2023

Finali 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finali 5°-6° posto e 7°-8° posto