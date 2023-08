Campionati del Mondo: buon esordio delle azzurrine, 3-0 alla Tunisia

Esordio vincente per la Nazionale under 21 femminile ai Campionati del Mondo di categoria che hanno preso il via oggi nelle città di Lèon e Aguascalientes in Messico. Nel primo impegno l’Italia si è imposta 3-0 (25-15, 25-8, 25-16) sulla Tunisia.

Un match mai in discussione per Ribechi e compagne che sono sempre riuscite a imporre ritmo e gioco.

Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Stella Nervini che ha messo a segno 16 punti (1 muro, 75% in attacco); oltre a lei, tra le azzurrine, ha chiuso il match in doppia cifra anche l’opposto Anna Adelusi (11 punti, 2 muri, 75% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani alle 19.00 (orario di gioco italiano), sempre ad Aguascalientes, per affrontare la Repubblica Dominicana nella seconda giornata della prima fase della rassegna iridata.

Diretta - Le gare del Campionato del Mondo under 21 femminile sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

CRONACA – Per questa gara d’esordio ai Campionati del Mondo under 21 femminile il tecnico Marco Mencarelli schiera il sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

Sono le azzurrine a trovare subito un buon ritmo di gioco (3-1, 6-4, 8-5). La Tunisia prova a tenere il passo (8-8), ma è decisa la ripartenza dell’Italia che si porta sul +3 (11-8) e tiene le avversarie a distanza (12-9). Un efficace turno al servizio di Giuliani, supportato da un buon rendimento a muro e in attacco, portano le ragazze di coach Mencarelli sul +8 (17-9). Il time out chiesto dalla Tunisia non cambia l’inerzia del set: le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (21-11) e conquistano agevolmente il primo set (25-15).

Italia protagonista indiscussa in campo nella seconda frazione con la Tunisia che non riesce a contenere il buon gioco delle azzurrine (12-1). Ribechi e compagne sono brave a mantenere alti concentrazione e ritmo (14-3, 19-5, 22-6) e a portarsi senza difficoltà sul 2-0 (25-8).

Più equilibrato l’avvio del terzo set (3-3, 5-5, 8-8) con le tunisine che ricuciono prontamente il tentativo di allungo delle azzurrine (10-8, 10-10) e sorpassano (10-11). La reazione dell’Italia non tarda ad arrivare (14-12). Coach Mencarelli opta quindi per il cambio di diagonale: fuori Bartolucci-Adelusi dentro Eze-Adriano. Le azzurrine allunga nuovamente (16-13, 18-15). Il time out chiamato dalla panchina della Tunisia non interrompe il buon gioco dell’Italia che continua a rimanere avanti (20-16) e con un ottimo rendimento a muro chiude set e partita (25-16).

ITALIA-TUNISIA 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

ITALIA: Giuliani 4, Marconato 7, Adelusi 11, Nervini 16, Eckl 4, Bartolucci; Ribechi (L), Adriano 3, Eze, Gardini 4, Costantini 1. Ne: Bellia. All. Mencarelli.

TUNISIA: Fatnassi 1, Tesnime 3, Jenhani, Essid 6, Engazou 5, Baazaoui 4; Mbarek (L), Sassi (L), Chekili, Ben Hamida 1, Salhi 3. Ne: Ben Youssef. All. Messelmani.

ARBITRI: Jorge Ernesto Erazo Maldonado (COL), Rocio Aida Huarcaya Lopez (PER)

DURATA SET: 22’, 17’, 19’

ITALIA: 2 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

TUNISIA: 1 a, 8 bs, 0 mv, 25 et.

Il calendario della prima fase

Giovedì 17 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Cina 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Tunisia 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Argentina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Repubblica Dominicana

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Thailandia

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Cuba

Ore 04.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Turchia

Ore 04.30 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Giappone

Venerdì 18 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Argentina

Ore 19.00 - Pool B (Aguascalientes) – Italia-Repubblica Dominicana

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Tunisia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Turchia

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Giappone

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Cuba

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Thailandia

Sabato 19 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Polonia

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Argentina-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Repubblica Dominicana-Tunisia

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Olanda

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Thailandia-Giappone

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Turchia-Cuba

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Egitto

* orari italiani di gioco