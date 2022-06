Campionati del Mondo: Davide Crescentini secondo arbitro della finale maschile

Roma. È Davide Crescentini a rappresentare l’Italia nella finale maschile dei Campionati del Mondo di beach volley al Foro Italico. L’ufficiale di gara italiano, infatti, è stato designato come secondo arbitro nella finale per la medaglia d’oro che vede in campo i norvegesi Mol, A./Sørum opposti ai brasiliani Renato/Vitor Felipe.

Un ulteriore riconoscimento che premia il fischietto azzurro, chiamato spesso negli ultimi anni a dirigere i match di beach volley più importanti del panorama internazionale.