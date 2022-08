Campionati del Mondo: l’Italia batte 3-0 anche la Turchia, è agli ottavi

Lubiana. La Nazionale Maschile concede il bis battendo 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) la Turchia in questi Campionati del Mondo e in virtù del secondo netto successo conquista l’accesso agli ottavi di finale. Oggi gli azzurri pur dando l’impressione di non spingere mai troppo sull’acceleratore sono riusciti a gestire il match garantendosi il passaggio del turno.

Per questo secondo impegno De Giorgi ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Turchia schierata con Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa.

Primo set nel quale Giannelli e compagni sono stati un po’ fallosi commettendo diversi errori (8 nel parziale) che hanno permesso agli avversari di rimanere a contatto nel punteggio per gran parte del parziale (20-17). Proprio nel finale, però, un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di piazzare il break rivelatosi decisivo e dopo una prima palla set fallita hanno chiuso 25-18 grazie comunque a buone percentuali d’attacco (61%) e in ricezione (44% positiva).

Secondo set nel quale, accumulato un discreto vantaggio (+4), De Giorgi ha concesso campo e l’esordio in questa rassegna iridata a Leonardo Scanferla. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno continuato a comandare il gioco pur non spingendo al massimo e questo atteggiamento ha permesso ai turchi di portarsi momentaneamente sul -2 (21-19). Nelle fasi conclusive però, ancora una volta, una serie di azioni d’attacco ben orchestrate (con Lavia protagonista) ha fatto sì che il 25-20 valesse il doppio vantaggio azzurro.

Nel terzo parziale il copione non è cambiato con l’Italia partita subito forte (5-1), ma ancora una volta, con il passare dei minuti qualche leggerezza e una gestione non sempre impeccabile ha permesso ai turchi di rifarsi sotto (16-14 e 19-16). Ancora una volta, però, il finale sorride a Giannelli e compagni che grazie al 25-22 chiudono la pratica.

L’Italia tornerà in campo mercoledì 31 agosto alle ore 21.15 contro la Cina per l’ultima gara della prima fase (diretta Rai 3, SKY Sport Arena, diretta streaming Rai Play, Now e volleyballworld.tv).