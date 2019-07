Campionati del Mondo: l’Italia parte bene, 3-0 al Canada

Buon esordio per la Nazionale Italiana Under 21 Maschile che nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento in Bahrein ha battuto il Canada con un netto 3-0 (25-17, 25-17, 25-15).

Buona prova dunque per la formazione allenata da Monica Cresta che alla vigilia del match ha dovuto rinunciare a Diego Cantagalli per un infortunio subìto alla mano sinistra, sostituito nell’occasione da Kristian Gamba. Per il resto l’Italia è scesa in campo con Sperotto in palleggio, Gamba opposto, Cortesia e Gargiulo centrali, Recine e Lavia i martelli con Federici libero.

La formazione tricolore si è resa protagonista di un’ottima prova durante la quale ha sempre dato la sensazione di avere in mano le redini del gioco e dimostrando una certa superiorità in tutti i fondamentali. Top scorer dell’incontro Francesco Recine con 11 punti.

Domani gli azzurrini torneranno in campo per affrontare la Polonia sempre alle ore 18 italiane.

ITALIA-CANADA 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

Italia: Cortesia 4, Sperotto 6, Recine 11, Gargiulo 10, Gamba 8, Lavia 7, Federici (L). Gardini 2, Zonta 1, Motzo 1, Mosca. Ne: Cantagalli. All: Cresta

Canada: Bere 4, Elser 1, Liu 6, McCarthy 7, Ketrzynski 8, Hofer 4, Lui (L). Tournier, Elser. Ne: Neaves, Canham, Guyn. All: Joao Bravo

Durata set: 23, 23, 22,

Italia: a 7 bs 11 mv 6 et 19

Canada: a 2 bs 15 mv 4 et 25

Il calendario degli azzurrini: 19/7: Polonia-Italia (ore 18), 20/7: Italia-Brasile (ore 15.30)

Pool D

Italia, Brasile, Polonia, Canada

18/7: Polonia-Brasile 1-3, Italia-Canada 3-0

19/7: Brasile-Canada (ore 15.30), Polonia-Italia (ore 18)

20/7: Brasile-Italia (ore 15.30), Polonia-Canada (ore 18)

Il calendario degli azzurrini: 19/7: Polonia-Italia (ore 18), 20/7: Italia-Brasile (ore 15.30)

Pool D

Italia, Brasile, Polonia, Canada

18/7: Polonia-Brasile 1-3, Italia-Canada 3-0

19/7: Brasile-Canada (ore 15.30), Polonia-Italia (ore 18)

20/7: Brasile-Italia (ore 15.30), Polonia-Canada (ore 18)