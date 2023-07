Campionati del Mondo: le 12 azzurrine per la rassegna iridata

Dal 1° all’11 agosto la Nazionale under 19 femminile sarà impegnata nei Campionati del mondo di categoria, che saranno co-ospitati nelle città di Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria.

Queste le 12 azzurrine convocate dal tecnico Michele Fanni: Merit Adigwe, Anna Bardaro e Angela Coba (Imoco Volley); Giorgia Amoruso e Gaia Moroni (Volley Team Busnago); Princess Omonigho Atamah, Ilaria Batte, Erika Esposito e Lisa Esposito (Volleyrò CDP Roma); Maia Carlotta Monaco e Nicole Piomboni (Alsenese Pallavolo); Linda Manfredini (Scuola di Pallavolo Anderlini).

Lo staff sarà composto da Michele Fanni, Matteo Dall’Angelo e Lorenzo Abbiati (allenatori), Mattia Zappalà (fisioterapista), Matteo Saladini (medico), Alberto Salmaso e Roberto Menegolo (scoutmen) e Anna Ensabella (team manager).

Durante l’ultimo collegiale di preparazione, che si è concluso oggi a Chiavenna, le azzurrine hanno affrontato due test match con il Giappone. Entrambe le amichevoli sono state vinte dalle ragazze di coach Fanni che nella prima giornata si sono imposte 3-0 (25-20, 25-21, 25-16) e si sono aggiudicate anche il primo dei due set supplementari disputati (25-13), mentre il secondo è andato al Giappone (10-15). Nella seconda giornata l’Italia ha chiuso il test match con il risultato di 3-1 (25-22, 25-18, 15-25, 25-19), vincendo anche il set supplementare (15-13) giocato al termine dell’allenamento congiunto.