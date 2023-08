Campionati del Mondo: le azzurrine chiudono al primo posto la Pool B

La Nazionale under 21 femminile chiude imbattuta la prima fase dei Campionati del Mondo di categoria in corso nelle città di Lèon e Aguascalientes in Messico.

Nella terza e ultima giornata della Pool B l’Italia ha battuto 3-1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-18) il Brasile chiudendo al primo posto il proprio girone.

Partita in crescendo per le azzurrine che, perso il primo set, sono state brave a reagire, aumentare il ritmo di gioco e a conquistare la vittoria.

A trascinare l’Italia l’opposto Anna Adelusi che ha realizzato 22 punti (1 ace, 2 muri). Oltre a lei tra le azzurrine hanno chiuso il match in doppia cifra le schiacciatrici Stella Nervini (19 punti, 2 ace) e Dominika Giuliani (15 punti, 1 ace).

Domani il calendario dei Campionati del Mondo under 21 femminile prevede una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo lunedì 21 agosto per la prima partita della seconda fase.

CRONACA – Per questa ultima partita della Pool B il tecnico Marco Mencarelli schiera il sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

E’ il Brasile a rompere l’equilibrio iniziale (3-3) e a trovare il primo allungo di giornata (3-6). Pronta la reazione delle azzurrine che si rimettono in marcia, tengono il passo delle avversarie (6-7) e ristabiliscono la parità (8-8). Sono le brasiliane ad allungare nuovamente (10-15), ma un efficace turno in servizio di Eckl (per le due ace nella serie) permette a Ribechi e compagne di recuperare (15-15). Le azzurrine si portano in vantaggio (20-17) ma nel finale è il Brasile a piazzare il break decisivo (20-24) e a conquistare il primo set (23-25).

Decisamente equilibrato l’avvio della seconda frazione con le due squadre che procedono punto a punto fino al 6-6 quando è l’Italia a piazzare il break che vale il +4 (10-6). Le azzurrine sono brave a mantenere alto il ritmo e a non permettere alle avversarie di recuperare (13-9, 15-11). Il Brasile ritrova continuità in attacco, accorcia (15-14, 16-15) e riporta il punteggio in parità (18-18). Nel serratissimo finale (22-20, 23-23) questa volta è l’Italia a sfruttare l’occasione e a chiudere (25-23) riportando in equilibrio il conto set.

Trovato il giusto ritmo, alla ripresa del match è ancora l’Italia a imporre il proprio gioco (5-3, 9-5). Il time out chiamato dalla panchina del Brasile non interrompe la manovra delle azzurrine che allungano e si portano sul +8 (14-6). Il Brasile prova a riavvicinarsi (17-13), ma sono le ragazze di coach Mencarelli a ripartire (21-16). L’Italia conquista il set point (24-21), il Brasile ritrova un buon rendimento a muro e si riporta a -1 (24-23), ma un attacco vincente della neoentrata Adriano vale il 2-1 per l’Italia (25-23).

L’avvio del quarto set vede le azzurrine protagoniste assolute: un buon turno al servizio di Nervini e una buona continuità di squadra in tutti i fondamentali valgono il +6 (3-3, 9-3). Il time out del Brasile non cambia l’inerzia in campo e l’Italia resta in vantaggio (13-7). Cresce l’intesa in campo delle azzurrine che non hanno cali di concentrazione e di rendimento (17-11, 20-13) e conquistano agevolmente set e partita (25-18).

ITALIA-BRASILE 3-1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-18)

ITALIA: Giuliani 15, Marconato 5, Adelusi 22, Nervini 19, Eckl 8, Bartolucci 6; Ribechi (L), Adriano 3, Eze, Gardini 1. Ne: Bellia, Costantini. All. Mencarelli.

BRASILE: Isis 4, Aline 13, Luiza 13, Gabriela 12, Helena 8, Juliana 7; Leticia (L), Nicole, Jaqueline 2, Maria 2, A. Rudiger 2. Ne: Livia. All. Coppini.

ARBITRI: Reynaldo Careaga Burgos (CHI), Daniel Gonzalez (MEX)

DURATA SET: 27’, 29’, 30’, 25’

ITALIA: 9 a, 8 bs, 11 mv, 26 et

BRASILE: 3 a, 3 bs, 23 mv, 19 et

Il calendario della prima fase

Giovedì 17 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Cina 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Tunisia 3-0 (25-15, 25-8, 25-16)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Argentina 3-0 (25-17, 27-25, 25-23)

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Repubblica Dominicana 3-0 (25-14, 25-12, 25-13)

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Thailandia 3-1 (21-25, 25-13, 25-23, 25-19)

Ore 01.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Cuba 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)

Ore 04.00 (del 18 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Turchia 2-3 (26-24, 18-25, 16-25, 25-22, 13-15)

Ore 04.30 (del 18 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Giappone 0-3 (19-25, 12-25, 22-25)

Venerdì 18 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Argentina 1-3 (24-26, 25-21, 23-25, 18-25)

Ore 19.00 - Pool B (Aguascalientes) – Italia-Repubblica Dominicana 3-0 (25-16, 25-11, 25-13)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Polonia-Cina 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Brasile-Tunisia 3-0 (25-9, 25-9, 25-15)

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Turchia 1-3 (17-25, 25-22, 23-25, 14-25)

Ore 01.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Egitto-Giappone 2-3 (17-25, 25-19, 25-20, 16-25, 12-15)

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Olanda-Cuba 3-0 (28-26, 25-16, 25-14)

Ore 04.00 (del 19 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Thailandia 3-0 (25-15, 25-16, 25-14)

Sabato 19 agosto 2023

Ore 19.00 – Pool C (Lèon) – Serbia-Polonia 3-1 (25-21, 25-21, 22-25, 25-21)

Ore 19.00 – Pool B (Aguascalientes) – Italia-Brasile 3-1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Ore 22.00 – Pool C (Lèon) – Argentina-Cina

Ore 22.00 – Pool B (Aguascalientes) – Repubblica Dominicana-Tunisia

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Stati Uniti-Olanda

Ore 01.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Thailandia-Giappone

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool D (Aguascalientes) – Turchia-Cuba

Ore 04.00 (del 20 agosto) – Pool A (Lèon) – Messico-Egitto

* orari italiani di gioco