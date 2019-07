Campionati del Mondo: le azzurrine sono in semifinale

La Nazionale Femminile Under 20 è in semifinale nei Campionati del Mondo di categoria. Le ragazze di Massimo Bellano (che stanno giocando in questo momento contro la Russia) hanno avuto la certezza di un posto tra le migliori quattro formazioni al mondo prima di scendere in campo. Il successo della Cina al tie-break contro il Brasile (match che ha preceduto quello dell’Italia), infatti, ha garantito alle ragazze di Massimo Bellano uno dei primi due posti della pool E che valgono l'accesso alle semifinali in programma sabato 20 luglio. All’Italia basta un set per essere certa del primo posto del proprio raggruppamento. Le avversarie di Lubian e compagne si conosceranno solo al termine delle sfide dell’altro raggruppamento (pool F) in programma nella notte italiana: Stati Uniti-Turchia e Polonia-Giappone.