Campionati del Mondo Maschili 2022: l’esito del sorteggio

Mosca. Si è tenuto oggi pomeriggio presso l'Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati del Mondo Maschili in programma in Russia il prossimo anno dal 26 agosto all’11 settembre. Le 24 squadre partecipanti sono state divise nelle 4 pool che daranno vita alla prima fase. L’Italia di Ferdinando De Giorgi, campione d’Europa in carica e inserita tra le teste di serie come numero 5 del ranking mondiale, è stata sorteggiata nella pool E che si disputerà a Ekaterinburg assieme a Canada, Turchia e Cina.

Il match inaugurale della rassegna iridata tra Russia e Tunisia è in programma a San Pietroburgo il 26 agosto.

Le pool

Pool A (Mosca): Russia, Serbia, Tunisia, Portorico

Pool B (Kemerovo): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar

Pool C (Novosibirsk): Polonia, USA, Messico, Bulgaria

Pool D (Ufa): Francia, Slovenia, Germania, Camerun

Pool E (Ekaterinburg): Italia, Canada, Turchia, Cina

Pool F (Krasnoyarsk): Argentina, Iran, Olanda, Egitto

Nella seconda fase, alla quale accederanno le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze, parteciperanno 16 squadre che saranno a loro volta suddivise in 4 pool ospitate da 4 differenti città.

Ferdinando De Giorgi: “Sono tutte squadre di valore quelle che partecipano a un Mondiale, soprattutto quelle della pallavolo moderna che è in continua evoluzione. Per quanto riguarda la nostra pool, la Turchia è una squadra sicuramente in crescita che ha disputato un buon Campionato Europeo, il Canada è sempre una squadra ostica e molto fisica. La Cina invece sarà un po’ da scoprire. Tutte le partite comunque andranno affrontate con la massima concentrazione perché in una rassegna iridata nessuno ti regala nulla. Per noi il Mondiale rappresenterà un ulteriore step nel processo di crescita della squadra nel percorso che ci condurrà ai Giochi Olimpici di Parigi”.