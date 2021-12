Campionati del Mondo Under 19: Gottardi-Mattavelli volano ai quarti di finale

Continua nel migliore dei modi l’avventura di Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli ai Campionati del Mondo Under 19 di beach volley in corso di svolgimento a Phuket, in Thailandia. Le azzurre hanno conquistato i quarti di finale della rassegna iridata, in programma domani alle ore 4.30 italiane, contro le statunitensi Kraft/Maple . Un risultato raggiunto grazie al successo odierno per 2-1 (24-22, 17-21, 15-12) nel secondo turno ad eliminazione diretta contro le lettoni Brailko/Namike. Dopo un primo parziale molto combattuto e concluso ai vantaggi in favore delle azzurre, Gottardi e Mattavelli hanno subito il ritorno delle avversarie. Nel tie break, però, le azzurre con determinazione hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale.

Anche nel tabellone maschile Theo Hanni e Andrea Lancianese non hanno sbagliato la prova del primo turno ad eliminazione diretta e con una grande prova hanno battuto con un netto 2-0 (21-19, 21-19) la coppia canadese formata da Hershtynovich-Schmit. Il duo tricolore giocherà nella notte italiana gli ottavi di finale (ore 2.50) contro i brasiliani Vilso-Pedro.