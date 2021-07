Campionati del Mondo Under 20 femminili: esordio vincente delle azzurrine, 3-0 all’Egitto

Comincia con una vittoria convincente, 3-0 (25-15, 25-19, 25-15) contro l’Egitto, il cammino della Nazionale Under 20 femminile ai Campionati del Mondo di categoria iniziati oggi in Belgio e Olanda. Una rassegna iridata che, come reso noto ieri, ha perso il Portorico che a causa della positività al Covid-19 di due atlete nel gruppo squadra non ha raggiunto la sede in Belgio.

Tornando al match odierno, le azzurrine si sono rese protagoniste di una prova convincente, mettendo in mostra una buona organizzazione di gioco e dimostrando una certa superiorità rispetto alle avversarie.

Nel primo set le ragazze di Bellano sono partite subito forte, riuscendo ad accumulare un margine rassicurante di vantaggio (11-5). L’Egitto in un primo momento ha provato a reagire, ma le azzurrine hanno controllato la situazione e sono state in grado di chiudere nettamente (25-15). Il secondo set, invece, ha visto nella prima parte un grande equilibrio con le due squadre che si sono rese protagoniste di una vera e propria battaglia punto a punto. Poi l’Italia è apparsa più grintosa e ha trovato l’allungo decisivo per chiudere il set in proprio favore (25-19). Nel terzo set Guiducci e compagne hanno arginato i tentativi dell’Egitto di portare la gara al quarto, con la selezione tricolore che ha condotto fino al 25-15 finale. Top score del match Giorgia Frosini con 14 punti.

Domani le ragazze di Bellano torneranno nuovamente in campo a Kortrijk per affrontare la Polonia alle ore 18.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della FIVB QUI

Il tabellino

ITALIA–EGITTO 3-0 (25-15, 25-19, 25-15)

Italia: Guidicci 2, Omoruyi 10, Graziani 10, Frosini 14, Nervini 8, Nwakalor 7, Armini (L), Ituma 1, Monza, Consoli, Gardini 1, Cagnin. All. Bellano

Egitto: Bakr, Elhenawy 4, Morgan 1, Ahmed 4, Elnady 6, Abdelmaguid 3, Alaydy (L), Sadek 1, Elbehiry 5, Mahmoud 2, Ali S., Ali N. 1. All. Ahmed Faty

Arbitri: Bienvenido (DOM) Alireza (IRI)

Durata: 24’, 27’, 25’

Italia: a 1, bs 9, mv 11, et 22

Belgio: a 1, bs 9, mv 3, et 22

I gironi:

Pool A (Rotterdam, Olanda): Olanda, Brasile, Argentina, Ruanda.

Pool B (Kortrijk, Belgio): Belgio, Serbia, Repubblica Dominicana.

Pool C (Rotterdam, Olanda): Turchia, Russia, Stati Uniti, Thailandia.

Pool D (Kortrijk, Belgio): Italia, Polonia, Bielorussia, Egitto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

1° giornata – 9 luglio

Pool A

Argentina-Brasile 0-3 (24-26, 24-26, 24-26); Olanda-Ruanda 3-0 (25-6, 25-5, 25-6)

Classifica: Brasile 1V (3p), Olanda 1V (3p), Argentina 0V (0p), Ruanda 0V (0p)

Pool B

Portorico-Repubblica Dominicana 0-3; Belgio-Serbia 0-3 (17-25, 10-25, 15-25)

Classifica: Repubblica Dominicana 1V (3p), Serbia 1V (3p), Belgio 0V (0p)

Pool C

Turchia-Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-19); Russia-Usa 1-3 (20-25, 25-23, 14-25, 17-25)

Classifica: Turchia 1V (3p), Usa 1V (3p), Thailandia 0V (0p), Russia 0 V (0p)

Pool D

Polonia-Bielorussia 3-0 (25-14, 25-19, 25-17), Italia-Egitto 3-0 (25-15, 25-19, 25-15)

Classifica: Polonia 1V (3p), Italia 1V (3p), Bielorussia 0V (0p), Egitto 0V (0p)

Il calendario delle azzurrine

10 luglio: Italia-Polonia (ore 18.00), 11 luglio: Italia-Bielorussia (ore 15.30)

La formula

Nella prima fase, le squadre partecipanti (15 a causa dell’assenza del Portorico) sono state divise in quattro gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool staccheranno il pass per la fase successiva, nella quale le otto formazioni ancora in gara verranno divise in ulteriori due gironi da quattro (E, F). Le prime due si affronteranno nelle semifinali incrociate, mentre le ultime due competeranno per i piazzamenti dal 5° all’8°. Le terze e le quarte classificate di ciascun raggruppamento della prima fase, formeranno invece altre due pool (G e H). Qui, le prime due squadre si affronteranno per stabilire la classifica dal 9° al 12° posto, mentre le ultime per stabilire i piazzamenti dal 13° al 15°. Il Portorico si classificherà al 16° posto.