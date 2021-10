Campionati del Mondo Under 21: l'Italia supera 3-2 la Polonia e vola in finale

A Cagliari nella semifinale dei Campionati del Mondo Under 21 maschili, al termine di una lunga battaglia, la nazionale tricolore ha superato la Polonia con il punteggio di 3-2 (20-25, 20-25, 25-11, 25-20, 15-12) , conquistando così la finale nella rassegna iridata in corso di svolgimento tra l’Italia e la Bulgaria. Domani alle ore 19 al PalaPirastu di Cagliari gli azzurrini si giocheranno il titolo Mondiale contro la Russia. Nella prima semifinale,infatti, la formazione russa ha superato 3-0 (27-25, 28-26, 25-17) l’Argentina. Presente in tribuna anche il CT della Nazionale Maschile neo campione d’Europa Ferdinando de Giorgi; con lui anche i tecnici azzurri Vincenzo Fanizza e Monica Cresta. Domani alle ore 19 la finale per la medaglia d’Oro tra Italia e Russia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Volleyballworld QUI. La finale per il terzo e quarto posto tra Argentina e Polonia sarà visibile sempre online alle ore 16. Per l’Italia quella di domani rappresenta nella sua storia la quinta finale mondiale di categoria, dopo 1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama.

Tornando al match di oggi, l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le due formazioni hanno battagliato punto a punto (5-5). Con il proseguire delle azioni l’Italia è stata costretta ad inseguire (14-17). I ragazzi di Angiolino Frigoni hanno cercato di rifarsi sotto, ma la formazione polacca è riuscita a respingere tutti gli assalti e il parziale si è concluso con il punteggio di 25-20. Nel secondo set gli azzurrini sono tornati a soffrire, mentre i polacchi hanno preso il comando del gioco (12-8). Il muro della Polonia ha creato parecchi problemi all’attacco azzurro e così lo svantaggio è cresciuto ulteriormente 22-16, la formazione polacca ha continuato ad avere il controllo ed è stata in grado di aggiudicarsi il set 25-20. Nel terzo set, invece, è iniziata la rimonta azzurra e l'Italia con grinta e determinazione è scappata subito in avanti, mostrando un buon gioco (12-6). La Polonia ha tentato di recuperare, ma gli azzurrini trascinati da Alessandro Michieletto hanno controllato la situazione e sono stati in grado di chiudere nettamente (25-11). Entusiasmante anche la quarta frazione. Dopo una prima parte di sostanziale equilibrio, gli azzurrini con grande determinazione hanno allungato sul +3 (19-16), piazzando così un break fondamentale per poter chiudere il set in proprio favore (25-20). Nel tie-break gli azzurrini sono subito partiti forte (7-1), i polacchi hanno tentato di reagire e hanno recuperato terreno fino al 12 pari. I ragazzi di Frigoni, però, non si sono disuniti e si sono lanciati verso la finale dei Campionati del Mondo (15-12). Top scorer del match Alessandro Michieletto con 20 punti, seguito da Tommaso Stefani con 18 punti messi a segno.

NICOLA CIANCIOTTA: “Oggi è stata durissima, anche loro avevano tantissima voglia come noi di conquistare un posto in finale. La Polonia nel proprio percorso aveva già incontrato avversari di altissimo livello e quindi si sono già trovati in situazioni difficili di gestire. Sono soddisfatto non tanto dal punto delle statistiche ma dell’atteggiamento visto negli ultimi tre set e la voglia di vincere che abbiamo messo in campo. Nei momenti in difficolta è venuto fiori il grande cuore di questo gruppo che dopo quattro mesi di intenso lavoro insieme è diventata come una famiglia.”

ALESSANDRO MICHIELETTO: “A partire dal terzo set abbiamo iniziato a sbagliare meno a partire dalla battuta e quindi riuscivamo a fare più break point. Nei primi due set non riuscivamo ad accettare il punto a punto e loro prendevano sistematicamente il largo. Nei tre set successivi, invece, siamo partiti meglio e abbiamo iniziato a giocare meglio. I primi due set della partita con la Polonia ci serviranno da lezione per la finale di domani contro la Russia. Dopo la finale europea dello scorso anno ora quella mondiale sempre con la Russia. Noi siamo pronti e non vediamo l’ora di affrontarli.”

IL TABELLINO

ITALIA U21-POLONIA U21 3-2 (20-25, 20-25, 25-11, 25-20, 15-12)

Italia: Michieletto 20, Cianciotta 10, Stefani 18, Rinaldi 11, Crosato 11, Porro 1, Catania (L). Gottardo 1, Schiro 2, Ferrato. N.e. Comparoni, Magalini. All. Frigoni

Polonia: Kwasigroch 11, Urbanowicz 10, Dulski 10, Kraus 8, Strulak 9, Pawlun 6, Nowowsiak (L). Gomulka 8, Markiewicz 1, Gniecki 1. N.e. Czerwinski, Gierzot. All. Plinski

Durata set: 28’, 29’, 24’, 28’, 20’

Italia: 2 a, 19 bs, 15 mv, 35 et

Polonia: 3 a, 15 bs, 14 mv, 31 et