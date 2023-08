Campionati del Mondo: vittoria in rimonta, le azzurrine sono in semifinale

La Nazionale under 19 femminile approda alle semifinali dei Campionati del Mondo di categoria in corso in Croazia e in Ungheria.

Nei quarti di finale le azzurrine si sono imposte 3-2 (22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 15-13) sulle padrone di casa della Croazia conquistando così un posto tra le migliori quattro formazioni del mondo.

Una vittoria in rimonta per Esposito e compagne che nei primi due set hanno subito il gioco delle avversarie, per poi trovare il giusto assetto e la continuità necessaria per conquistare il settimo successo consecutivo e l’accesso alle semifinali.

A trascinare l’Italia la schiacciatrice Lisa Esposito, autrice di 26 punti (53% in attacco). Tra le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra anche la capitana Erika Esposito (17 punti, 2 ace, 1 muro), Linda Manfredini (15 punti, 4 ace, 55 % in attacco) e Gaia Moroni (12 punti, 1 ace).

Domani, in semifinale, l’Italia affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Brasile in programma questa sera.

Diretta - Le gare del Campionato del Mondo under 19 femminile sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

CRONACA – Per questo quarto di finale dei Campionati del Mondo under 19 femminile il tecnico Michele Fanni sceglie di far scendere in campo il sestetto con la diagonale Batte-Adigwe, le schiacciatrici Erika e Lisa Esposito, le centrali Monaco e Manfredini e il libero Bardaro.

Approccio deciso al match da parte delle azzurrine (6-3). La Croazia trova buon ordine, ristabilisce la parità (7-7) e recupera sul nuovo allungo dell’Italia (11-8, 11-11). Sono però le ragazze di coach Fanni a spingersi nuovamente sul +3 (15-12) e a mantenere le avversarie a distanza (17-14). Le azzurrine si disuniscono, la formazione di casa ne approfitta per recuperare e passare in vantaggio (17-17, 18-21). Esposito e compagne non riescono a rientrare e la Croazia conquista il primo set (22-25).

Sulla scia del finale del parziale precedente, al ritorno in campo sono ancora le ragazze di coach Ivanisevic a dettare il ritmo (1-3, 2-5). Le azzurrine recuperano e, con un ace di Adigwe, ristabiliscono l’equilibrio (5-5). Il match procede quindi sostanzialmente punto a punto fino al 15-15 con le due squadre che ricuciono prontamente su ogni tentativo di fuga avversario. E’ la Croazia ad aumentare il ritmo (15-20), l’Italia accorcia (20-22) ma la rimonta non si compie e le padrone di casa vincono anche il secondo set (21-25).

Cambio nel sestetto delle azzurrine Gaia Moroni sostituisce l’opposta Merit Adigwe (rimarrà in campo fino alla fine della partita). E’ l’Italia a rompere l’equilibrio in aperura di quarto parziale (4-4, 8-5). Il time out chiamato dal tecnico Ivanisevic non interrompe il buon gioco delle azzurrine che, trovata continuità, si spingono sul +5 (11-6). Esposito e compagne sono brave a mantenere alta la concentrazione (13-9) e piazzano il break che vale il +8 (19-11). Nel finale la Croazia prova a recuperare (22-20), ma è l’Italia a conquistare il set (25-20) e a riaprire la partita.

Azzurrine protagoniste assolute alla ripresa del gioco: un efficace turno in battuta di Erika Esposito, il buon rendimento in attacco e a muro della squadra, portano l’Italia sul 5-0. La reazione della Croazia tarda ad arrivare, le ragazze di coach Fanni mantengono il vantaggio (10-5), non permettono alle corate tornare in parità (12-10) e allungano (18-11). L’inerzia del set non cambia: l’Italia chiude (25-14) e porta la partita al tie-break.

Il quinto decisivo set si apre con il vantaggio della Croazia (3-6). Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia rimette in corsa le azzurrine che, con Batte e Manfredini a segno, accorciano e ristabiliscono la parità (7-7). L’Italia risponde prontamente al nuovo tentativo di fuga delle croate (8-10, 10-10) e con Erika (ace) e due punti consecutivi di Lisa Esposito allunga sul +3 (13-10). Trovato il vantaggio, con determinazione le azzurrine continuano a imporre il proprio gioco e chiudono set e partita (15-13) conquistando così l’accesso alla semifinale.

ITALIA-CROAZIA 3-2 (22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 15-13)

ITALIA: E. Esposito 17, Monaco 9, Adigwe 7, L. Esposito 26, Manfredini 15, Batte 3; Bardaro (L), Amoruso 1, Moroni 12, Piomboni. Ne: Coba, Atamah. All. Fanni.

CROAZIA: Stiglic 15, Lulic 2, Bosnjak 11, Burilovic 17, Papac 9, Lijic 4; Kovco (L), Brkcic 2, Peric 4, Skoro, Sesar 1. Ne: Drobac. All. Ivanisevic.

ARBITRI: Kenneth Aro (FIN), Marie-Catherine Boulanger (BEL).

DURATA SET: 27’, 27’, 28’, 23’, 21’

ITALIA: 11 a, 16 bs, 4 mv, 32 et

CROAZIA: 12 a, 5 bs, 18 mv, 18 et

Il calendario

Mercoledì 9 agosto 2023 - Quarti di finale

Osijek in Croazia

Ore 12.00 – Giappone-Thailandia 3-2 (25-20, 20-25, 25-20, 27-29, 15-10)

Ore 15.00 - Bulgaria -Turchia 1-3 (22-25, 25-27, 25-22, 7-25)

Ore 18.00 – Italia-Croazia 3-2 (22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 15-13)

Ore 21.00 – Stati Uniti-Brasile

Giovedì 10 agosto 2023

Osijek in Croazia

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Osijek in Croazia

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

Non appena disponibili tutti i risultati sarà pubblicata una nuova news con gli accoppiamenti delle semifinali