Campionati Europei: domani c'è la Russia, questa mattina la conferenza di presentazione

Trieste. Questa mattina, presso il PalaChiarbola, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle fasi finali dei Campionati Europei under 16 femminili, che si disputeranno a Trieste domani e domenica con le gare che assegneranno le medaglie.

Alla conferenza sono intervenuti il presidente del CR Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli, il Ct dell’Italia Pasquale D’Aniello e la capitana delle azzurrine Manuela Ribechi.

La nazionale tricolore, domani alle 19.30 sarà impegnata in semifinale contro la Russia, che ha chiuso la pool di Zagabria al primo posto e a punteggio pieno. L’altra semifinale, sarà invece tra Turchia e Slovenia (ore 17).

PASQUALE D’ANIELLO: “Ringrazio Michelli e tutto lo staff, i quali ci hanno messo nelle migliori condizioni di affrontare il campionato. Abbiamo iniziato bene e con tutta la squadra al completo, poi purtroppo siamo stati vittime di un virus che ci ha creato non pochi problemi, ma le ragazze sono state brave ad andare avanti. Nonostante le difficoltà non abbiamo mollato e ci siamo guadagnati le semifinali. Finalmente ci stiamo allenando di nuovo al completo e potremo preparare al meglio la semifinale.

Per quanto riguarda la sconfitta di ieri, la Turchia ha fatto una bellissima gara e devo riconoscere il loro merito. Ogni generazione ha le sue qualità, negli ultimi anni abbiamo prodotto grandi talenti e penso anche nella nostra squadra ce ne siano. Per quanto riguarda la Turchia, il loro opposto è molto forte e mi è piaciuto anche il libero. Negli ultimi anni stanno investendo molto nel settore giovanile, soprattutto a livello tecnico. Mi aspettavo una buona squadra ma non di così alto livello, mi hanno colpito positivamente.

Domani affronteremo una Russia solida e compatta, che fino ad ora ha perso solamente un set. A livello tattico fanno molto affidamento sull’opposto e sull’altezza, ma noi dovremo essere bravi a limitare i loro punti forti e sfruttare i loro punti deboli.”

ALESSANDRO MICHELLI: “Siamo ovviamente contenti l’Italia sia in semifinale e possiamo dirci soddisfatti anche dal punto di vista organizzativo, in questi giorni il pubblico era molto numeroso. Ci aspettano due giorni di semifinali e finali e se queste sono le premesse penso ci sarà sempre più gente, grazie anche alla presenza della nazionale slovena. Verremo naturalmente a sostenere le Azzurrine, sono ragazze giovani che hanno bisogno sentire il supporto pubblico. Ci tengo a ringraziare nuovamente tutti i volontari che stanno facendo un lavoro grandissimo”.

MANUELA RIBECHI: “Abbiamo iniziato il campionato molto bene, anche se quella di ieri è stata una partita difficile, dove sicuramente potevamo fare meglio. Le nostre avversarie hanno sbagliato poco, noi invece non abbiamo dato il massimo, forse abbiamo fatto l’errore di non rimanere del tutto concentrate, ma sono sicura che non si ripeterà. Spero riusciremo a battere la Russia e ad arrivare in finale, anche se ovviamente sappiamo che affronteremo una squadra attrezzatissima. Posso dirmi soddisfatta della mia prestazione fino ad ora, ma penso si possa sempre fare meglio.”

Diretta streaming: Le partite delle azzurrine nella fase finale dei Campionati Europei under 16 verranno trasmesse in diretta sul canale You Tube (QUI) della Federazione Italiana Pallavolo. Le altre gare, dove non sarà coinvolta l'Italia, potranno essere seguite su EuroVolleyTV.