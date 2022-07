Campionati Europei U22 maschili: l’Italia è Campione d’Europa

Vittoria azzurra in Polonia, la nazionale italiana under 22 maschile ha conquistato la medaglia d’oro nella finale contro la Francia 3-1 (24-26, 25-23, 25-22,25-21). L’Italia conquista, dunque, la prima edizione dei Campionati Europei Under 22 maschili che si sono disputati nella città di Tarnow, in Polonia. Il tutto nella giornata in cui anche l’Under 18 maschile ha conquistato la medaglia d’oro europea e la nazionale femminile seniores ha ottenuto la prima storica vittoria nella VNL.

La vittoria ai Campionati Europei dei ragazzi guidati da Vincenzo Fanizza rappresenta la giusta conclusione di un cammino fatto di 5 vittorie in altrettanti incontri disputati, piegando uno dopo l’altro tutte le squadre avversarie affrontate. A distanza di meno di un anno questo gruppo, che nel 2021 ottenne la medaglia d’oro nei Campionati del Mondo U21 disputati a Cagliari, si è confermato ai vertici della pallavolo internazionale. Sul gradino più basso del podio sono saliti i padroni di casa della Polonia, che nella finale di consolazione si sono imposti con il punteggio di 3-1 (25-17, 20-25, 26-24, 25-23) contro la Turchia.

Ricco di emozioni il primo set. Qui, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza hanno iniziato bene il match portandosi avanti 9-6. I transalpini sono comunque rimasti sempre a contatto. Le fasi successive hanno visto un sostanziale equilibrio. L’Italia nel finale dopo aver sprecato la palla set sul 24-23 è stata costretta ad arrendersi ai vantaggi 26-24. Al rientro in campo l’Italia ha provato a lasciarsi alle spalle il set precedente e ha battagliato punto a punto. L’Italia però è stata caparbia e nel momento giusto ha trovato il sorpasso 16-15. Gli azzurrini sono stati poi bravi a resistere ai tentativi di rimonte degli avversari e nel finale a chiudere i conti c’ha pensato un errore al servizio da parte della Francia (25-23). L’inizio del terzo set è stato caratterizzato da una buona partenza della formazione francese che ha messo in difficoltà la difesa italiana (8-5), ma gli azzurrini non si sono fatti prendere dal nervosismo e hanno ricucito lo svantaggio (10-10). Le fasi successive hanno confermato un sostanziale equilibrio ma nel momento decisivo a rompere la parità è stata l’Italia che ha condotto fino al conclusivo (25-22). Molto combattuta anche la quarta frazione di gioco, nel corso della quale gli azzurri e i pari età francesi hanno dato vita a un fitto botta e risposta (13-13). Con il passare delle azioni però la squadra di Fanizza ha preso il controllo assoluto ed è stata in grada di aggiudicarsi il match e portare a casa il primo titolo europeo di questa categoria (25-21).

I 14 azzurrini campioni d’Europa

Palleggiatori: Paolo Porro, Leonardo Ferrato

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro, Mattia Gottardo

Centrali: Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano§

Libero: Damiano Catania

Lo staff della Nazionale Under 22 maschile

Vincenzo Fanizza (allenatore), Adriano Di Pinto (secondo allenatore), Luca Leoni (assistente allenatore), Ennio Giordano (medico), Ottaviano Tateo (fisioterapista), Simone Cruciani (scoutman), Roberto Di Maio (2° scoutman), Glauco Ranocchi (team manager e preparatore atletico)

Il tecnico Vincenzo Fanizza

Vincenzo Fanizza è nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 23 aprile 1969. Ha iniziato la sua carriera d'allenatore nella stagione 1989-1990, mentre dal 2003 al 2006 è stato alla guida della Pallavolo Squinzano, vincendo molti titoli regionali e qualificandosi diverse volte alle Finali Nazionali. Nel 2006 è passato alla Prisma Taranto Volley, confermandosi a livello regionale e salendo sul gradino più basso del podio nella Finale Nazionale 2007 (Under 16 maschile). All’anno successivo risale l'approdo sulla panchina della Materdominivolley.it Castellana Grotte con la quale ha continuato a vincere titoli regionali e a ottenere prestigiosi risultati, tra i quali spiccano i successi alle Finali Nazionali: Under 16 (2009) Under 15 (2015), Under 15 (2016), Under 16 (2017), Under 13 3vs3 (2017) e i titoli Boy League 2014 e 2017. Per molte stagioni, inoltre, ha ricoperto il ruolo di tecnico della rappresentativa pugliese maschile, salendo sul gradino più alto del podio nel Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2016 svoltosi in Umbria e dal 2013 al 2017 è stato il primo allenatore della Materdomini volley in serie A2. Dalla stagione 2018 è entrato a far parte dell’organico degli staff azzurri quando fu nominato allenatore della Nazionale Under 18 (pre juniores). Quella in corso è dunque la terza stagione sulla panchina azzurra. Con lui gli azzurrini hanno vinto una medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2018, una medaglia d’oro al Torneo Wevza 2018, una medaglia d’argento al Torneo Wevza 2019, una medaglia d’oro al Torneo Eyof 2019 e soprattutto la medaglia d’Oro ai Campionati del Mondo 2019 disputati a Tunisi. Nel 2020 ha guidato dopo 23 anni la nazionale italiana alla vittoria dell’Europeo under 18, svoltosi a Lecce e Marsicovetere . Nel 2021 alla guida della Nazionale Under 19 maschile ha ottenuto il sesto posto ai Campionati del Mondo Under 19 disputati a Teheran, in Iran. Nel 2022 con la Nazionale Under 22 maschile ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di categoria disputati in Polonia.

Seguiranno dichiarazioni e tabellino