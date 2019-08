Campionati Mondiali: gli azzurrini volano ai quarti di finale

Prosegue la marcia trionfale degli azzurrini di Vincenzo Fanizza ai Campionati Mondiali under 19, in corso di svolgimento in Tunisia. La selezione azzurra, infatti, ha staccato il pass per i quarti di finale dopo aver ottenuto la quinta vittoria consecutiva agli ottavi contro Taipei Cinese 3-0 (21-7, 25-17, 25-22).

Grazie alla vittoria di oggi, l’Italia ha conquistato un posto tra le migliori otto della competizione e domani affronterà il Giappone (ore 11), per un posto in semifinale.

Un successo ottenuto al termine di una gara praticamente senza storia, che ha visto gli azzurrini assoluti padroni del campo in tutti e tre i parziali, contro un avversario decisamente inferiore sotto il punto di vista delle qualità tecniche. Anche oggi, da evidenziare la superiorità a muro (8-1 il confronto) e in servizio (6-2 il confronto) da parte della selezione tricolore.

A livello individuale, altra ottima prestazione dell’opposto Tommaso Stefani, ancora top scorer dell’incontro con 18 punti messi a segno.

CRONACA – Per quanto concerne le scelte iniziali, il Ct Vincenzo Fanizza ha dato fiducia a Porro in palleggio, Stefani opposto, Cianciotta e Gianotti al centro, Rinaldi e Michieletto schiacciatori e Catania libero.

Primo set completamente a trazione tricolore. Qui, infatti, gli avversari non sono minimamente riusciti ad opporre resistenza alla pallavolo di Stefani e compagni, in grado di allungare sensibilmente fin da subito (16-5) e di condurre il set verso la propria naturale conclusione (25-7).

Anche nel secondo, seppur con distanze meno ampie, sono stati gli azzurrini a prendersi la scena con un avvio convinto (8-4), allungando poi sul (16-8). Anche qui, il finale non ha riservato sorprese, con l’Italia che ha chiuso avanti (25-17).

Terzo set leggermente più combattuto, con la formazione di coach Teng Chi che è riuscita a rimanere a contatto fino al primo tempo tecnico (16-14). Anche qui, nel finale, ha prevalso la maggior qualità tecnica degli azzurrini, che si sono portati a casa vittoria e qualificazione (25-22).

Tabellino: ITALIA-TAIPEI CINESE 3-0 (21-7, 25-17, 25-22)

Italia: Porro 3, Michieletto 12, Cianciotta 4, Stefani 18, Rinaldi 17, Gianotti 4, libero: Catania. Ne: Magalini, Pol, Disabato, Crosato, Ferrato. All. Finizza.

Cina Taipei: Yu, Jackman 6, Tseng H. 4, Chang 3, Chang 6, Tsai 2, libero: Huang, Chang 1, Guo 4. Ne: Chou, Tseng M. All. Teng Chi.

Durata: 17’, 21’, 23’

Italia: 6 a, 15 bs, 8 mv, 20 et

Taipei Cinese: 2 a, 9 mv, 1 mv, 17 et

Tutte le info (QUI) sul sito della competizione.