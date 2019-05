Campionati studenteschi, tricolore per Liguria femminile e Lombardia al maschile in una settimana di grandi emozioni a Bari

Si è conclusa venerdì la settimana di finali nazionali dei Campionati studenteschi tenutasi a Bari dal 14 al 17 maggio. Alla presenza di rappresentanti istituzionali del mondo della scuola e della Federazione Italiana Pallavolo, nel pomeriggio di venerdì al PalaFlorio di Bari si sono tenute le finali per il primo posto concluse con la vittoria della Liguria al femminile e della Lombardia al maschile. Tra i presenti anche il campione del mondo Andrea Lucchetta. E' stata una settimana di grande pallavolo per oltre 560 ragazzi e ragazze che si sono dati battaglia sui campi per la conquista del titolo nazionale. Un momento di aggregazione e di sano agonismo che ha permesso anche al numeroso pubblico presente negli impianti di gioco di assistere ad un ottimo livello di pallavolo. A fare da scenario alle finalissime è stato il PalaFlorio che diventerà tra qualche mese la casa degli azzurri ospitando il torneo maschile di qualificazione a Tokyo 2020 dal 9 all'11 agosto. L'evento è stato organizzato in collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Federazione Italiana Pallavolo, avvalendosi del supporto di ANCI, CONI, FIPAV, Regione Puglia, Città Metropolitana, Comune di Bari, AA.MM., Protezione Civile, Aeroporti di Puglia, Coldiretti e diversi istituti scolastici pugliesi.

Tutti i risultati delle gare sono disponibili su campionatistudenteschi.fipavpuglia.it

Le dichiarazioni:

Stefano Bellotti (Responsabile dell’Area Formazione, Promozione, Tesseramento e Organizzazione Periferica FIPAV):Emozionante pensare che pochi istanti fa si è conclusa la finale maschile con uno spettacolo di alto livello con Marche e Lombardia che si sono date battaglia fino in fondo con scambi davvero importanti e che tra qualche mese la nostra nazionale proprio qui si giocherà un pass olimpico. Grandi emozioni dalle scuole alla grande pallavolo internazionale qui a Bari. Credo che i ragazzi torneranno a casa con una grande esperienza che possa servirgli sia da un punto di vista sportivo ma che possa aiutarli nella vita di domani. La scuola è nostro partner fondamentale da sempre, portiamo il Volley S3 in giro per le piazze ripartendo da Lecce sabato 1 giugno toccando quelle città che sembravano lontane ma che meritano grande attenzione. AI docenti voglio dire grazie per il lavoro che fanno, con la speranza che siano punti di riferimento per i ragazzi che ringrazio per le emozioni che ci hanno regalato oggi e in bocca al lupo per la loro vita sperando che lo sport sia un mezzo per crescere con valori forti e sani.

Paolo Indiveri (Presidente FIPAV Puglia): E' stata una tre giorni di studenteschi importantissima, abbiamo visto rappresentative scolastiche di tutte le regioni con una grande pallavolo come abbiamo visto oggi in finale. Le nostre rappresentative pugliesi si sono ben comportate con la maschile fermata proprio dalla finalista Marche e la femminile che ha chiuso con un buon ottavo posto. La scuola deve continuare ad essere il nostro principale serbatoio. Siamo abituati ad ospitare questi eventi importanti ed è un'abitudine alla quale non vogliamo rinunciare. Abbiamo in cantiere avvenimenti importantissimi per la prossima stagione in questa regione perchè la pallavolo in questa regione è l'anima.

1 posto femminile: LICEO BRUNO ALBENGA (SAVONA, Liguria)

1 posto maschile: IIS TERRAGNI OLGIATE COMASCO (OLGIATE COMASCO (CO), Lombardia)

Le finali:

Femminile: LIGURIA - LICEO BRUNO ALBENGA - PIEMONTE - LICEO DARWIN RIVOLI 2-1 (20-25, 25-18, 15-12)

Maschile: MARCHE - IIS CAMBI SERRANI FALCONARA M. - LOMBARDIA - IIS TERRAGNI OLGIATE COMASCO 1-2 (25-17, 22-25, 13-15)

Classifica finale Maschile: 1. Lombardia - IIS TERRAGNI OLGIATE COMASCO, 2. Marche - IIS CAMBI SERRANI FALCONARA M., 3. Sicilia - LS GALILEI CATANIA, 4. Puglia - IIS SALVEMINI ALESSANO, 5. Friuli Venezia Giulia - IIS GREGORCIC GORIZIA, 6. Campania - IIS P. DE LUCA AVELLINO, 7. Emilia Romagna - LS TASSONI MODENA, 8. Veneto - LS TRON SCHIO, 9. Liguria - LS LANFRANCONI GENOVA, 10. Toscana - IIS L. DA VINCI FIRENZE, 11. Lazio - IIS SILVESTRI ROMA, 12. Piemonte - LICEO VASCO-BECCARIA-GOVONE MONDOVI', 13. Trentino Alto Adige - LICEO ROSMINI TRENTO, 14. Sardegna - IIS MARIANO IV D'ARBOREA ORISTANO, 15. Calabria - LS GALILEI LAMEZIA TERME, 16. Umbria - IITP SPOLETO, 17. Abruzzo - IIS A. D’AOSTA L’AQUILA, 18. Basilicata - LS DANTE ALIGHIERI MATERA, 19. Valle d'Aosta - ISIT MANZETTI AOSTA, 20. Molise - IIS MARCONI CAMPOBASSO.

Classifica finale femminile: 1. Liguria - LICEO BRUNO ALBENGA, 2. Piemonte - LICEO DARWIN RIVOLI, 3. Sicilia - IIS VACCARINI CATANIA, 4. Friuli Venezia Giulia - ITC ZANON UDINE, 5. Veneto - LICEO MAJORANA MIRANO, 6. Campania - IIS VIRGILIO MARONE MERCATO S.SEVERINO, 7. Toscana - LS DINI PISA, 8. Puglia - LS SALVEMINI BARI, 9. Marche - IIS L. DA VINCI CIVITANOVA, 10. Abruzzo - LS EINSTEIN TERAMO, 11. Lombardia - IMS CAIROLI PAVIA, 12. Emilia Romagna - LICEO MATILDE DI CANOSSA REGGIO, 13. Lazio - LG BURATTI VITERBO, 14. Calabria - LS L. DA VINCI REGGIO CALABRIA, 15. Basilicata - IIS BERNALDA FERRANDINA BERNALDA, 16. Molise - IIS MAJORANA FASCITELLI ISERNIA, 17. Sardegna - IIS MARIANO IV D'ARBOREA ORISTANO, 18. Umbria - LS ANGELONI TERNI, 19. Trentino Alto Adige - LICEO PASCOLI BOLZANO, 20. Valle d’Aosta - ISILTP VERRES.