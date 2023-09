Campionato Italiano: al via a Bellaria Igea Marina le finali giovanili

La fase conclusiva dei Campionati Giovanili di beach volley è pronta ad entrare nel vivo: da domani 2 a giovedì 7 settembre a Bellaria Igea Marina (RN) andranno in scena le finali delle categorie U14, U16, U18 e U20 femminili e maschili.

La nota località balneare romagnola ospiterà sabato 2 e domenica 3 settembre le finali che assegneranno i titoli Under 14 e Under 16. A seguire sulla sabbia di Bellaria andranno in scena le finali Under U18 (4-5 settembre). La settimana tricolore giovanile si concluderà poi con le giornate del 6 e 7 settembre che assegneranno gli scudetti Under 20 femminili e maschili.

Le finali scudetto giovanili, che rappresentano il culmine dell’intensa attività giovanile, vedranno la partecipazione di tutte le coppie più forti e promettenti del beach volley italiano che in questi mesi si sono distinte nelle tappe precedenti.

Le varie categorie giovanili vedranno la partecipazione di 64 coppie nel main draw (32 femminili e altrettante maschili) che si sfideranno sui cinque campi allestiti sul presso il Polo Est Village in tabelloni a singola eliminazione. Due Wild Card per ciascun tabellone saranno assegnate ai vincitori delle finali Under 18 e Under 20 che avranno, quindi, la possibilità di partecipare alle fasi finali del Campionato Italiano Assoluto.

Come noto Bellaria Igea Marina ospiterà dall’8 al 10 settembre anche l’atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley iniziato il 16 giugno ad Albissola Marina e articolato in ben 9 tappe, dalla Liguria all’Abruzzo passando per il Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Campania.

Le informazioni sulle finali giovanili di Bellaria Igea Marina:

