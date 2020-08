Campionato Italiano Assoluto: A Caorle si assegna lo scudetto 2020

Il grande beach volley torna a dare spettacolo sulle spiagge italiane e precisamente 368 giorni dopo l'assegnazione dello scudetto 2019 farà tappa a Caorle per dar vita alla nuova stagione del Campionato Italiano assoluto, la numero 27, che segnerà a tutti gli effetti la ripresa dell'attività in campo dopo il drastico stop che ha interrotto la stagione agonistica. Il week end tricolore, in programma anche quest'anno presso la PiterPan Beach Arena sul lungomare Trieste a Caorle (VE) dal 27 al 30 agosto, seppur a porte chiuse senza presenza di pubblico per via dell'emergenza sanitaria, si preannuncia di altissimo livello grazie alle numerose coppie di caratura internazionale, dai vice campioni olimpici di Rio 2016 Lupo-Nicolai ai freschi vincitori del World Tour 1 stella di Lubiana Abbiati-Andreatta alle azzurre Menegatti-Orsi Toth. Ai nastri di partenza della finale scudetto saranno presenti un totale di 111 coppie (47 femminili e 64 maschili, in 24 accedono direttamente al main draw e le restanti si contenderanno 8 pass di accesso al main draw dalle qualifiche che avranno inizio nella giornata di giovedì. Ad impreziosire l'evento ci saranno le telecamere di RaiSport HD, con il racconto di semifinali e finali di Marco Fantasia affiancato dal commento tecnico dell'ex azzurra Giulia Pisani, in campo lo scorso anno nella tappa d'esordio del campionato italiano a Milano. A completare il palinsesto tv ci sarà il canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo sul quale sarà possibile seguire le restanti semifinali e le finali per il terzo posto. L'organizzazione della finale scudetto, in un momento storico così complicato, resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del CR FIPAV Veneto, del Comune di Caorle, del Consorzio Gestione Arenili della Marina di Caorle e della JBA è racchiusa nelle parole del vice presidente FIPAV Adriano Bilato: "Posso dire con grande soddisfazione che siamo riusciti a mettere in piedi un qualcosa di importante che fino a pochi giorni fa non era immaginabile e questo è già un dato estremamente positivo. Devo ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò al fianco della FIPAV accettando di supportare questa manifestazione per dare soprattutto un segnale forte di ripartenza e di rinascita se vogliamo. In questa finale scudetto, la prima manifestazione FIPAV dopo lo stop, avremo l'onore di ospitare ben 111 coppie iscritte nonostante le grosse difficoltà di questo periodo e tra queste anche tante coppie giovani che avranno la possibilità di confrontarsi nonostante la mancanza di una finale giovanile".

- Lista D'ingresso Femminile

Main Draw: 1. Menegatti Marta - Orsi Toth Viktoria, 2. Gradini Alice - Allegretti Jessica, 3. Toti Giulia - Zuccarelli Agata, 4. Lantignotti Michela - Michieletto Francesca, 5. Varrassi Dalila - They Chiara, 6. Breidenbach Sara - Benazzi Giada, 7. Scampoli Claudia - Bianchin Margherita, 8. Colombi Elena - Ferraris Carolina, 9. Cali Valentina - Annibalini Eleonora, 10. Allegretti Debora - Ditta Erika, 11. Godenzoni Giada - Saguatti Giulia, 12. Giacosa Silvia - Pico Valentina, 13. Aime Silvia - Cimmino Serena, 14. Boscolo Stefania - Boscolo Gloria, 15. Franzoni Sara - Batori Cecilia, 16. Piccoli Anna - Rottoli Sharin, 17. Gianandrea Giorgia - Luca Jessica Jenifer, 18. Tamagnone Giulia - Sanguigni Camilla, 19. Meggiolaro Martina - Favero Mara, 20. Panzetta Tatiana - Brilli Anna, 21. Foresti Martina - Longobardi Marika, 22. Gottardi Francesca - Consolini Zeudi, 23. Eaco Alice - Pratesi Alice, 24. Mazzoni Domiziana - Orsi Toth Reka (Wild Card).

Qualifiche: 25. Clarizio Chiara - Balestra Camilla, 26. Ferrario Martina - Chiappetta Eleonora, 27. Barbuiani Cecilia - Angelini Sara, 28. Mori Anna - Cona Federica Carmela, 29. Botta Giorgia - Valdora Elisa, 30. Chiavatti Giorgia - Magi Vittoria, 31. Bergamo Silvana - Frumento Gloria, 32. Teichner Alessia - Della Noce Angelica, 33. Di Placido Daniela - Valbusa Diana, 34. Filippini Greta - Molinari Maria, 35. Montanari Francesca - Chimetto Paola, 36. Seeber Eva - Weithaler Lea, 37. Mattavelli Aurora - Tega Margherita, 38. Margoni Maddalena - Defranceschi Martina, 39. Gottardi Valentina - Ferrarini Nicole, 40. Masiero Marta - Flaviani Natalí, 41. Beretta Rebecca - Aquilino Letizia, 42. Bibolotti Aurora - Pasa Alessia, 43. Nalin Sofia - Sambugaro Giorgia, 44. Ruffini Arianna - Malacrida Erica, 45. Chiappetta Elisabetta - Pavei Giulia, 46. Marcon Benedetta - Dainese Giulia, 47. Grilanc Maja - Ciuch Anna.

- Lista D'ingresso Maschile

Main Draw: 1. Lupo Daniele - Nicolai Paolo, 2. Rossi Enrico - Carambula Raurich Adrian Ignacio, 3. Ceccoli Edgardo - Ingrosso Matteo, 4. Benzi Davide - Ficosecco Paolo, 5. Vanni Francesco - Lupo Andrea, 6. Abbiati Andrea - Andreatta Tiziano, 7. Windisch Jakob - Cottafava Samuele, 8. Ingrosso Paolo - Caminati Marco, 9. Alfieri Manuel - Sacripanti Mauro, 10. Sablone Daniele - Ranghieri Alex, 11. Di Silvestre Alberto - Marchetto Tobia, 12. Camozzi Matteo - Carucci Alessandro, 13. Storari Andrea - Terranova Francesco, 14. Cecchini Matteo - Geromin Federico, 15. Margaritelli Francesco - Marta Alessandro, 16. Chinellato Simone - Michieli Francesco, 17. Tailli Daniele - Titta Giacomo, 18. Tascone Marco - Romani Filippo, 19. Pettiti Omar - Goria Paolo Filiberto, 20. Arbaney Michel - Cravera Luca, 21. Di Stefano Daniele - Casellato Tommaso, 22. Amorosi Giorgio - Di Risio Massimo, 23. Dal Corso Gianluca - Viscovich Marco (Wild Card), 24. Seregni Sergio - Giumelli Riccardo (Wild Card).

Qualifiche: 25. Fioretta Samuele - Major Antony, 26. Di Carlo Francesco - Tretto Mauro, 27. Tava Andrea - Amaro Giuseppe, 28. Ciccarelli Luca - Matteoni Fabio, 29. Breda Riccardo - Palma Federico, 30. Saravini Luca - Carotenuto Lorenzo, 31. Facchini Giacomo - Facchini Lorenzo, 32. Mincione Luca - Moro Riccardo, 33. Leglib Danilo - Cecchini Stefano, 34. Bonta' Fabrizio - Frangi Edoardo Carlo, 35. Mencaroni Kevin - Sgro Gianluca, 36. Traini Davide - Perusini Alessandro, 37. Bellomo Matteo - Mazzotti Matteo, 38. Anversa Andrea - Leso Fabiano, 39. Capriolo Alfonso - Cantarella Paolo, 40. Ferraguti Fabrizio - Corvi Alberto, 41. Fussi Marco - Spadoni Giacomo, 42. Cagna Davide - Grandi Filippo, 43. Calligaro Fabio - Sacchi Giacomo, 44. Corongiu Antonio Maria - Cruciani Andrea, 45. Cresto Silvio - Bissacco Enrico, 46. Raisa Marco - Luisetto Michele, 47. Rocchi Leonardo - Sacchetti Luca, 48. Mengo Filippo - Mengo Marco, 49. Garghella Andrea - Galli Matteo, 50. Caccin Andrea - Nitoglia Roberto, 51. Pizziolo Andrea - Azzolini Andrea, 52. Aspese Manuel - Munzone Edoardo, 53. Maporti Sebastiano - Andrighetti Enrico, 54. Gigante Andrea Christian - Miele Antony, 55. Fusco Filippo - Burgmann Michael, 56. Hanni Theo - Iervolino Riccardo, 57. Cherin Simone - Scita Elia, 58. Seeber Peter - Hanni Johannes, 59. Tarocco Sasha - Allesch Piero, 60. Ventura Leonardo - Mattinzoli Daniele, 61. Seeber Isaak - Schieder Simon, 62. Costanza Nicolò - Cumino Gianmaria, 63. Sartore Matteo - Milani Leonardo, 64. Bernardis Francesco - Coser Martin.

- Albo d’oro Campionato Italiano Assoluto

Maschile: 1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, 1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, 1996 Cervia: Conte-Sanguanini, 1997 Cervia: Rigo-Marino, 1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, 1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, 2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, 2002 Jesolo: Fenili-Galli, 2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, 2004 Jesolo: Lione-Varnier, 2005 Jesolo: Lione-Varnier, 2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, 2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, 2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, 2009 San Salvo, Nicolai-Varnier, 2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, 2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, 2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, 2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, 2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, 2015 Catania: Carambula-Ranghieri, 2016 Catania: Caminati-Rossi, 2017 Catania: Lupo-Nicolai, 2018 Catania: Caminati-Rossi, 2019 Caorle: Ingrosso Matteo-Ranghieri Alex.

Femminile: 1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, 2019 Caorle: Toti Giulia-Allegretti Jessica.

- Informazioni

Tabellone

Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione

32 squadre al Main Draw

Tipologia Qualificazioni: Singola eliminazione

32 partecipanti alla Qualificazioni

8 Qualificati

Come seguire la tappa di Caorle

Femminile: https://beachvolley.federvolley.it/node/35726

Maschile: https://beachvolley.federvolley.it/node/35725

Social

Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter @ItaBeachVolley

Copertura TV

Le telecamere di Rai Sport HD seguiranno la finale scudetto del Campionato Italiano di beach volley a Caorle. Le voci di Marco Fantasia e di Giulia Pisani racconteranno sul canale sportivo RAI dal campo centrale due semifinali sabato 29 (una maschile ed una femminile dal campo centrale) e le finali scudetto domenica 30 (maschile e femminile) mentre sarà possibile seguire le altre semifinali del sabato e le finali per il terzo posto della domenica sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

Montepremi

Finale Scudetto 30000 euro.