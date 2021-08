Campionato Italiano Assoluto: da venerdì a Caorle le finali scudetto

Gran finale in vista per il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: da venerdì 3 a domenica 5 settembre alla Piter Pan Arena di Caorle (VE) si disputeranno le finali Scudetto del Campionato Assoluto 2021, che assegneranno i titoli femminili e maschili. L’oramai tradizionale appuntamento nella città veneta, che sta ospitando all’interno della settimana tricolore di beach volley anche la finale del Campionato Italiano U18 (30-31 agosto), la finale U16 (31 agosto-1 settembre) e U20 (1-2 settembre), concluderà il circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, partito nel mese di luglio a Bellaria Igea Marina dove è stata assegnata anche la Coppa Italia e passato attraverso la tappa di Palinuro vinta da Toti-Allegretti (tabellone femminile) e Alfieri-Sacripanti (tabellone maschile).

Le Finali Scudetto, appuntamento clou della stagione del beach volley nazionale, saranno impreziosite dalla partecipazione di coppie di punta del movimento italiano e internazionale, tra cui le coppie azzurre reduci dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo Lupo-Nicolai e Carambula-Rossi e le forti squadre internazionali formate dai lettoni Samoilovs-Smedins e dai polacchi Losiak-Bryl. Nel tabellone femminile ci saranno le russe numero 27 del ranking mondiale Dabizha-Rudykn, l’azzurra dell’Aeronautica Militare Marta Menegatti che in questa tappa giocherà in coppia con Valentina Gottardi e il duo tricolore fresco vincitore della tappa del World Tour a Budapest Breidenbach-They che si daranno battaglia per conquistare la terza e ultima tappa e il titolo nazionale. A differenza degli scorsi anni, infatti, il tricolore verrà assegnato alla coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti nei tre tornei del Campionato Italiano Assoluto (Bellaria Igea Marina, Palinuro e Caorle).

Le finali, che metteranno in palio un montepremi complessivo di ben 36.000 euro, vedranno la partecipazione di 64 coppie nel main draw (32 femminili e altrettante maschili) che si sfideranno su sei campi in tabelloni a doppia eliminazione. Due Wild Card per ciascun tabellone saranno assegnate dalla FIPAV ai vincitori delle finali Under 18 e Under 20.

A precedere l’inizio delle gare ci sarà una conferenza stampa di presentazione in programma alla Piter Pan Arena sul lungomare Trieste giovedì 2 settembre alle ore 11.30. I relatori di giornata saranno il vice presidente FIPAV Adriano Bilato, il presidente del CR Veneto Roberto Maso, il segretario Generale FIPAV Alberto Rabiti, il coordinatore dell’attività territoriale del beach volley FIPAV Fabio Galli; con loro il sindaco di Caorle Luciano Striuli, l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Giuseppe Boatto, Gabriele Busato in rappresentanza della Volley Team San Donà e il Presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport Renato Nani.

Due giorni di sfide che si preannunciano di altissimo livello agonistico condurranno alla giornata conclusiva di domenica 5 settembre, quando si disputeranno le semifinali e finali per il titolo nazionale, seguite in diretta tv da Rai Sport.

A supportare la FIPAV nell’organizzazione della tappa conclusiva in veneto, c’è l’importante collaborazione del Comune di Caorle, del Consorzio Gestione Arenili della Marina di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello sport e della società JBA Beach Volley.

ADRIANO BILATO (Vice presidente FIPAV) “Questo fine settimana a Caorle si concluderà una stagione tricolore molto lunga con oltre tre mesi di attività – sottolinea il vice presidente federale-; abbiamo organizzato sette tappe del circuito Serie Nazionale, le finali del Campionato Italiano per Società e tre tappe del Campionato Italiano Assoluto. Novità importante di questa stagione, oltre alla nuova formula in base alla quale il tricolore verrà assegnato alla coppia che avrà totalizzato più punti nelle tre tappe, è l’apertura alle coppie straniere per aumentare lo spettacolo e il livello agonistico. In questa tappa finale avremo nel tabellone maschile, tra gli altri, i polacchi Kantor-Bryl e i lettoni Samoilovs-Smedins e le russe Dabizha-Rudykn nel femminile. Con loro – prosegue Bilato - ci saranno tutte le coppie più forti italiane e si preannuncia quindi un torneo di grande livello.

Ringrazio il Comune di Caorle, la società JBA, il Consorzio Gestione Arenili della Marina di Caorle e la Fondazione Caorle Città dello Sport che insieme alla FIPAV hanno lavorato per preparare al meglio la settimana tricolore.

Settimana che è iniziata ieri con le finali under 18 e si concluderà giovedì con l’assegnazione dello scudetto Under 20. “Nonostante le grosse difficoltà di questo periodo – conclude il vice presidente FIPAV - siamo riusciti ad organizzare un buon numero di tornei giovanili su tutto il territorio e ci auguriamo che dalla prossima stagione possiamo ripartire con ancora più forza.”

Tabellone Campionato Assoluto

Main Draw: 32 coppie con doppia eliminazione

Lista d’ingresso tabellone femminile:

Main Draw: Toti-Allegretti, Calì-Annibalini, Lantignotti-Michieletto, Ditta-Culiani, Benazzi-Gradini, Dabizha-Rudykh, Dalmazzo-Ferraris, Breidenbach-They, Zuccarelli-Franzoni, Magnano-Colombi, Menegatti-Gottardi, Puccinelli-Gili, Galazzo-Balducci, Rottoli-Arcaini, Godenzoni-Gabellini, Sanguini-Tamagnone, Boscolo G. – Boscolo S., Flaviani-Masiero, Cimmino-Lo Re, Guidi-Giacosa, Shpuza-Ujka, Tagliapietra-Magi, Barboni-Mattavelli, Orsi Toth R. – Gombar, Moltrasio-Leonardi, Scalvini-Pedretti, Panzetta-Brilli, Panfili-Casani, Valdora-Botta, Consolini-Argentati, Wild Card U18, Wild Card U20.

Lista d’ingresso tabellone maschile:

Main Draw: Losiak-Bryl, Lupo-Nicolai, Samoilovs-Smedins, Abbiati-Andreatta, Carambula-Rossi, Windisch-Cottafava, Alfieri-Sacripanti, Bonifazi-Manni, Benzi-Ficosecco, Marchetto-Dal Corso, Carucci-Cecchini, Caminati-Vanni, Viscovich-Ranghieri, Geromin-Camozzi, Crusca-Dal Molin, Siccardi-Tascone, Vitelli-Cappio, Pizzoleo T. – Pizzoleo E., Ingrosso P. – Ingrosso M., Michieli-Chinellato, Luisetto-Romani, Lancellotti-Bertoli, Margaritelli-Marta, Krumins-Maletti, Spadoni-Camerani, De Fabritiis-Rossi, Arezzo-Torre, Boniotti-Dall’Olio, Fioretta-Major, Pozzi-Moro, Wild Card U20, Wild Card U18.

Aldo d’Oro Campionato Italiano Assoluto

Femminile: 1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, 2019 Caorle: Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi.

Maschile: 1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, 1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, 1996 Cervia: Conte-Sanguanini, 1997 Cervia: Rigo-Marino, 1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, 1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, 2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, 2002 Jesolo: Fenili-Galli, 2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, 2004 Jesolo: Lione-Varnier, 2005 Jesolo: Lione-Varnier, 2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, 2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, 2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, 2009 San Salvo, Nicolai-Varnier, 2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, 2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, 2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, 2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, 2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, 2015 Catania: Carambula-Ranghieri, 2016 Catania: Caminati-Rossi, 2017 Catania: Lupo-Nicolai, 2018 Catania: Caminati-Rossi, 2019 Caorle: Ingrosso Matteo-Ranghieri Alex, 2020 Caorle: Lupo-Nicolai.

Le informazioni sulla tappa di Caorle

Campionato Assoluto Femminile: https://beachvolley.federvolley.it/node/40205

Campionato Assoluto Maschile: https://beachvolley.federvolley.it/node/40204

Copertura social

Come sempre sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley e le finali giovanili sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter dedicato al beach volley @ItaBeachVolley.

Copertura televisiva

Rai Sport seguirà la finale scudetto del Campionato Italiano di beach volley a Caorle. Verranno trasmesse domenica 5 settembre dal campo centrale due semifinali (una maschile ed una femminile) e le finali primo e secondo posto (maschile e femminile), mentre sarà possibile seguire le altre semifinali e le finali per il terzo posto della domenica sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Montepremi

Finale Scudetto 18000 euro per ciascun tabellone.