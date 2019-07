Campionato Italiano Assoluto: Domani giornata di finali a Cirò Marina

La prima giornata di main draw nella splendida terra di Calabria a Cirò Marina ha regalato emozioni sui sei campi del lungomare di località Torrenova con un totale di 48 gare giocate per la conquista di un posto nelle semifinali in programma nella mattinata di domani a partire dalle 11.30. E' stata una giornata di sorprese con l'eliminazione al femminile della coppia Toti-Allegretti, vincitrice delle prime due tappe stagionali del campionato italiano, per mano di Dalmazzo-Bertozzi che domani scenderanno in campo per il quarto turno perdenti contro Meniconi-Galazzo per provare a staccare un pass per le semifinali già raggiunte dalle coppie Leonardi-Benazzi e They-Varrassi. Nel tabellone maschile Matteo Ingrosso, in coppia con Davide Dal Molin in questa tappa di Cirò Marina, ha conquistato l'accesso alla semifinale battendo nel terzo turno vincenti Viscovich e Dal Corso, vincitori delle tappe U19 e U21 di questa settimana in Calabria, che domani proveranno ad accedere alla semifinale contro Andrea Lupo e Francesco Vanni attraverso il quarto turno perdenti nella sfida con Matteo Cecchini e Paolo Ingrosso.

La giornata di domani prevede quindi le sfide valide per il quarto turno perdenti, ultima possibilità per accedere alle semifinali per le coppie del ramo perdenti, dalle 9.15 mentre le semifinali (una maschile e una femminile sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay Sport) si giocheranno a partire dalle 11.30 con le gare femminili prima e le maschili dopo. Nel pomeriggio, dopo le finali per il terzo posto delle ore 14.15, spazio alle finalissime con diretta su RaiPlay Sport, e differita TV in prima serata (dalle 20.30) su Raisport, dalle 16.30. A raccontare le sfide su Raisport sarà Marco Fantasia coadiuvato da Claudio Galli al commento tecnico.

I Risultati Di Oggi E Il Programma Di Domani

Femminile

20-07-2019

3v: Leonardi Silvia-Benazzi Giada - Colombi Elena-Breidenbach Sara 2-0 (21-17, 21-19)

3v: Meniconi Beatrice-Galazzo Sonia - They Chiara-Varrassi Dalila 0-2 (18-21, 16-21)

3p: Annibalini Eleonora-Culiani Michela - Dalmazzo Anna-Bertozzi Nicol 0-2 (17-21, 18-21)

3p: Scampoli Claudia-Gradini Alice - Lantignotti Michela-Enzo Irene 2-1 (21-17, 18-21, 15-13)

21-07-2019 Ore 9.15

4p: Dalmazzo Anna-Bertozzi Nicol - Meniconi Beatrice-Galazzo Sonia

4p: Scampoli Claudia-Gradini Alice - Colombi Elena-Breidenbach Sara

21-07-2019 Ore 11.30 (Una Semifinale In Diretta Streaming Su Raiplay Sport)

Semifinale: Leonardi Silvia-Benazzi Giada - Vincente (Dalmazzo Anna-Bertozzi Nicol - Meniconi Beatrice-Galazzo Sonia)

Semifinale: They Chiara-Varrassi Dalila - Vincente (Scampoli Claudia-Gradini Alice - Colombi Elena-Breidenbach Sara)

21-07-2019

Ore 14.15 Finale 3/4

Ore 16.30 Finale 1/2 (Diretta Raiplay Sport, Differita Tv Dalle 20.30 Su Raisport)

Maschile

20-07-2019

3v: Ingrosso Matteo-Dal Molin Davide - Viscovich Marco-Dal Corso Gianluca 2-0 (21-13, 21-17)

3v: Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo - Lupo Andrea-Vanni Francesco 0-2 (15-21, 18-21)

3p: Vitelli Marco-Cappio Paolo - Windisch Jakob-Cottafava Samuele 2-0 (21-17, 21-17)

3p: Cecchini Matteo-Ingrosso Paolo - Carucci Alessandro-Ceccoli Edgardo 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

21-07-2019 Ore 10.00

4p: Vitelli Marco-Cappio Paolo - Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo

4p: Cecchini Matteo-Ingrosso Paolo - Viscovich Marco-Dal Corso Gianluca

21-07-2019 Ore 12.15 (Una Semifinale In Diretta Streaming Su Raiplay Sport)

Semifinale: Ingrosso Matteo-Dal Molin Davide - Vincente (Vitelli Marco - Cappio Paolo - Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo)

Semifinale: Lupo Andrea-Vanni Francesco - Vincente (Cecchini Matteo-Ingrosso Paolo - Viscovich Marco-Dal Corso Gianluca)

21-07-2019

Ore 15.15 Finale 3/4

Ore 17.15 Finale 1/2 (Diretta Raiplay Sport, Differita Tv Dalle 20.30 Su Raisport)

Come seguire la tappa di Cirò Marina

Live Score Femminile: http://bit.ly/2ZdNU9D

Live Score Maschile: http://bit.ly/2Z5Y5gd

Copertura TV

Le telecamere di Rai Sport seguiranno il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nel week end di Cirò Marina le semifinali, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, saranno trasmesse nella mattinata di domenica 21 luglio in diretta streaming su RaiPlay Sport tra le 11.30 e le 13.30 mentre le finali, oltre alla diretta streaming su RaiPlay Sport nel pomeriggio tra le 16.30 e le 18.30, saranno trasmesse in differita TV su Rai Sport tra le 20.30 e le 22.30

Informazioni

Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto: Milano (14-16 giugno), Cesenatico (28-30 giugno), Cagliari (5-7 luglio), Cirò Marina (19-21 luglio), Palinuro (2-4 agosto), Caorle (23-25 agosto, Finale Scudetto), Catania (30 agosto - 1 settembre, Coppa Italia)

Partner

Al fianco del Campionato Italiano Assoluto: Spalding (Sponsor Tecnico); Istituto per il Credito Sportivo (Partner Istituzionale); Allianz, Honda, Eclepta (Sponsor Ufficiali); Gazzetta dello Sport (Media Partner).

Montepremi

Singola tappa 7.500 euro, Coppa Italia 10.000 euro, Finale Scudetto 15.000 euro.