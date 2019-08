Campionato Italiano Assoluto: a Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma

Il campionato italiano assoluto di Beach Volley viaggia ormai oltre il giro di boa in una stagione che ha già regalato sorprese ed emozioni fino ad oggi, giornata di apertura della tappa numero cinque. A fare da scenario ad un altro entusiasmante week end di campionato italiano assoluto è la bellissima Palinuro, affascinante meta balneare del Cilento in Campania. 72 le coppie partecipanti tra maschile e femminile con le consuete dieci coppie già inserite nel tabellone principale e le altre in corsa per accedervi. 29 le coppie in qualifica al maschile, 23 al femminile alla conquista dei sei pass per l'ingresso nel main draw. A rendere ancora più avvincente questa tappa sarà l'assegnazione delle due Wild Card per le World Tour Finals di Roma con le migliori coppie della classifica del campionato italiano fino a questa tappa che conquisteranno l'accesso alle Finals in programma al Foro Italico dal 4 all'8 settembre. Ad aprire ufficialmente il week end di campionato assoluto è stata la conferenza stampa di ieri alla quale hanno preso parte Cristiano Meluccio (Consigliere con delega allo sport di Centola), Federica Del Re (Comandante Capitaneria di Porto di Palinuro), Carmelo Stanziola (Sindaco di Centola), Fabio Galli (Responsabile attività territoriale beach volley Federazione Italiana Pallavolo), Domenico De Luca (FIPAV), Pasquale Troia (Direttore Esecutivo dell'evento) che ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale per l'importante impegno preso per supportare l'evento, la dott.ssa Nicolina Luongo del Provveditorato del Comune per la preziosa collaborazione, lo Sporting Portici e l'assocazione Volley Salerno. Non solo coppie italiane nella griglia d'ingresso di questa tappa, presenti anche gli israeliani Elazar Eylon - Masuri Ofri. Saranno diverse le soprese che accompagneranno la tre giorni di gare sul lungomare di località Saline a Palinuro a partire dal concerto di benvenuto in programma domani sera sul campo centrale, lo speciale arrivo del pallone di gara della finale di domenica e l'inno di Mameli cantato da un coro nella giornata di finali che sarà seguita dalle telecamere di Raisport con la diretta streaming di semifinali e finali e differita TV su Raisport delle finali.

Maschile

Main Draw (10 + 6): 1. Manni Fabrizio - Bonifazi Carlo, 2. Ingrosso Paolo - Ingrosso Matteo, 3. Cecchini Matteo - Dal Molin Davide, 4. Lupo Andrea - Vanni Francesco, 5. Benzi Davide - Ficosecco Paolo , 6. Sablone Daniele - Michienzi Davide, 7. Terranova Francesco - Magini Marco, 8. De Fabritiis Giacomo - Carucci Alessandro, 9. De Luca Francesco - Bertoli Matteo (Wild Card), 10. Di Silvestre Alberto - Marchetto Tobia (Wild Card U21).

Qualifiche (29): 1. Geromin Federico - Camozzi Matteo, 2. Canegallo Matteo - Casellato Tommaso, 3. Avalle Claudio - Crusca Michele, 4. Manni Emiliano - Colaberardino Luca, 5. Margaritelli Francesco - Marta Alessandro, 6. Seregni Sergio - Krumins Davis , 7. Chinellato Simone - Michieli Francesco, 8. Arezzo Di Trifiletti Fra - Laganà Domenico, 9. Rizzi Federico - Bigarelli Luca, 10. Del Carpio Valerio - Negri Marco Emilio, 11. Ferenciac Vasile Paul - Titta Giacomo, 12. Cravera Luca - Bulgarelli Filippo, 13. Acconci Daniele - Mencaroni Kevin, 14. Taramasco Andrea - Balestra Fabio, 15. Andronico Federico - Andronico Giosue', 16. Viscovich Marco - Dal Corso Gianluca, 17. Fioretta Samuele - Tava Andrea , 18. Fabbio Federico - Paulino Da Silva Ermeso, 19. Tretto Mauro - Serafino Edoardo, 20. Pizzileo Tommaso - Pizzileo Filippo, 21. Facchini Giacomo - Facchini Lorenzo, 22. Traini Davide - Cesaretti Riccardo, 23. Mondelli Alessandro - Poggio Sergio, 24. Magazzeno Mirco - Capriolo Alfonso, 25. Protti Oliviero - Mantero Stefano, 26. Imbesi Antonino - Parisi Fabrizio, 27. Passi Nicolo' - Barbaresch Massimo, 28. Senatore Adriano - Pappalardo Matteo, 29. Elazar Eylon - Masuri Ofri.

Femminile

Main Draw (10 + 6): 1. Toti Giulia - Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena - Breidenbach Sara, 3. Leonardi Silvia - Benazzi Giada, 4. Traballi Gaia - Zuccarelli Agata, 5. Meniconi Beatrice - Galazzo Sonia, 6. Allegretti Debora - Lantignotti Michela, 7. Sacco Noemi - Gili Eleonora, 8. Dalmazzo Anna - Bertozzi Nicol, 9. Leoni Sara - Bulgarelli Silvia (Wild Card), 10. Rottoli Sharin - Piccoli Anna (Wild Card U21).

Qualifiche (23): 1. Annibalini Eleonora - Culiani Michela, 2. Barboni Arianna - They Chiara, 3. Ferraris Carolina - Michieletto Francesca, 4. Frasca Federica - Gradini Alice, 5. Bianchin Margherita - Enzo Irene, 6. Aime Silvia - Cimmino Serena, 7. Giacosa Silvia - Prioglio Rossana, 8. Gianandrea Giorgia - Luca Jessica Jenifer, 9. Ferrario Martina - Ditta Erika, 10. Favini Erica - Sassone Marta Eugenia, 11. Cozzi Valentina - Gabrielli Sara, 12. Magi Vittoria - Pratesi Alice, 13. Oldrini Valentina - Galbiati Maria Micol, 14. Panfili Ludovica - D'arrigo Clara, 15. Maiocchi Chiara - Fidora Ginevra, 16. Tonello Elisa - De Siano Marianna, 17. Mascitelli Alessandra - Innocenti Maria Giada, 18. Fill Eleonora - He Silvia, 19. Manco Federica - Zavattaro Marianna, 20. Perri Ilaria - Ferrieri Flavia, 21. Mascetti Micol - Zech Sandra-Celine, 22. Alessandri Giulia Maria - Carpegna Michela, 23. Mengaziol Valentina - Masiero Marta.

Informazioni

Come seguire la tappa di Palinuro

Live Score Femminile: http://bit.ly/2Z4YLCA

Live Score Maschile: http://bit.ly/2Z6jgib

Social: Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter @ItaBeachVolley

Copertura TV

Le telecamere di Rai Sport seguiranno il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nel week end di Palinuro le semifinali, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, saranno trasmesse nella mattinata di domenica 4 agosto in diretta streaming su RaiPlay Sport tra le 11.00 e le 13.00 mentre le finali, oltre alla diretta streaming su RaiPlay Sport nel pomeriggio tra le 16.30 e le 18.30, saranno trasmesse in differita TV su Rai Sport tra le 22.40 e le 00.45

Link per le dirette streaming -> http://bit.ly/2YxxV5q

Informazioni

Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto: Milano (14-16 giugno), Cesenatico (28-30 giugno), Cagliari (5-7 luglio), Cirò Marina (19-21 luglio), Palinuro (2-4 agosto), Caorle (23-25 agosto, Finale Scudetto), Catania (30 agosto - 1 settembre, Coppa Italia)

Partner

Al fianco del Campionato Italiano Assoluto: Spalding (Sponsor Tecnico); Istituto per il Credito Sportivo (Partner Istituzionale); Allianz, Honda, Eclepta (Sponsor Ufficiali); Gazzetta dello Sport (Media Partner).

Montepremi

Singola tappa 7.500 euro, Coppa Italia 10.000 euro, Finale Scudetto 15.000 euro.