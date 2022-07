Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022, Termoli: domani al via la seconda tappa GOLD

Termoli. Tutto pronto a Termoli (CB) per il secondo appuntamento “Gold” del Campionato Italiano “Perla Nera” 2022 di beach volley. Da domani venerdì 29 fino a domenica 31 luglio infatti, saranno il Lido Bahia Azzurra e il Lido Tricheco Beach a ospitare i migliori atleti del palcoscenico nazionale e non solo, in un evento che promette grande spettacolo.

Dopo i primi appuntamenti di Albisola Marina (SV), Montesilvano (PE), Beinasco (TO) e Bellaria Igea Marina (RN), primo evento Gold che ha messo in palio la Coppa Italia 2022, il Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 si appresta dunque a vivere in Molise il quinto evento diventato ormai di fondamentale importanza in vista delle Finali di Caorle (VE, 2-4 settembre).

Nel tabellone femminile, Marta Menegatti e Valentina Gottardi, reduci dal terzo posto ottenuto al torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in Marocco, sono pronte a scendere sulla sabbia per difendere la Coppa Italia conquistata a Bellaria Igea Marina. Saranno presenti anche Giada Benazzi e Sara Breidenbach, coppia in grande forma reduce da importanti risultati nei primi quattro appuntamenti; ci saranno le azzurre Valentina Calì e Margherita Tega, Anna Pelloia e Reka Orsi Toth, le campionesse d’Italia in carica Giulia Toti e Jessica Allegretti, Michela Lantignotti e Francesca Michieletto coppia numero 3 del tabellone e tutte le altre migliori formazioni del circuito nazionale. Parteciperanno all’evento anche le olandesi Lisa Luini e Serena Vandermade.

- Lista d’ingresso del tabellone femminile QUI

Nel tabellone maschile saranno Daniele Lupo e Alex Ranghieri a difendere il titolo ottenuto a Bellaria Igea Marina. Con loro saranno presenti anche gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso e molte coppie italiane impegnate nel circuito internazionale come Davide Benzi e Carlo Bonifazi, Marco Viscovich e Tobia Marchetto, Manuel Aflieri e Mauro Sacripanti, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, finalisti in Coppa Italia. Nel tabellone maschile a scontrarsi con le migliori coppie italiane ci saranno i giovani israeliani David Lanciano e Yoav Agassi.

- Lista d’ingresso del tabellone maschile QUI

La conferenza stampa di presentazione della seconda tappa Gold del Campionato Italiano Perla Nera 2022 si è tenuta lunedì 25 luglio a Termoli, presso la Sala Adriatico dell’Università degli Studi del Molise.

A fare gli onori di casa il professor Germano Guerra delegato del rettore dell'Università degli studi del Molise, Michele Barile Assessore allo Sport- Turismo e Cultura mentre a illustrare i dettagli della manifestazione il presidente del comitato regionale FIPAV Molise Gennaro Niro. Con loro erano presenti all'incontro anche diverse autorità politico sportive locali.

TV e Streaming

Sabato

Campo Centrale: Diretta Streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Domenica

La copertura televisiva sarà garantita dalla piattaforma streaming di Eurosport che trasmetterà le semifinali e le finali 3°/4° posto. Per quanto riguarda le gare che assegneranno le vittorie invece saranno trasmesse in chiaro su Eurosport:

Ore 10.15 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 11.00 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.00 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.45 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 16.55 Live - Ore 17.00 Finale 1-2° posto Femminile : Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player

Ore 18.00 Finale 1-2° posto Maschile: Eurosport 2 / Discovery + / Eurosport Player

Il Campionato Italiano Assolto “Gold” su Radio Kiss Kiss

Oltre alla copertura televisiva, il Campionato Italiano Assoluto “Gold” Perla Nera 2022 si potrà seguire anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss (QUI).

Montepremi

Il montepremi per questo secondo appuntamento “Gold” stagionale è di 12.000 euro per ciascun tabellone.

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)