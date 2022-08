Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera”: domani al via la tappa di Catania

Prenderà il via domani venerdì 26 agosto presso il lido “Le Capannine” di Catania, una nuova tappa del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di beach volley. Quello in Sicilia è il penultimo appuntamento della massima manifestazione nazionale della disciplina che, come noto, mette in palio i fondamentali punti in vista dell’evento clou in programma dal 2 al 4 settembre a Caorle (VE), ultimo e tanto atteso atto dove verranno assegnati i titoli nazionali. Si aggiudicheranno lo scudetto infatti le coppie che avranno totalizzato il maggior numero di punti prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate sia del Campionato Italiano Assoluto che degli appuntamenti Gold.

La tre giorni di beach volley a Catania, come da prassi, prenderà il via domani con la giornata dedicata alle qualifiche mentre sabato la manifestazione entrerà nel vivo con i match del tabellone principale. Domenica invece sono in programma le finali.

• La lista d’ingresso del Tabellone Femminile QUI

• La lista d’ingresso del Tabellone Maschile QUI

Diretta Streaming

Le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto maschile e femminile saranno trasmesse in diretta streaming sul Canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI) con il seguente programma gare:

ore 13.30: finale 3/4° posto femminile

ore 14.30: finale 3/4° posto maschile

ore 15.30: finale 1/2° femminile

ore 16.30: finale 1/2° maschile

I prossimi appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto

26-28 agosto, Catania

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

2-4 settembre, Caorle (VE)