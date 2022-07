Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera”: vincono Breidenbach-Benazzi e Seregni-Siccardi

Si è conclusa ieri, presso “Le Dune Beach Club” di Beinasco (TO), la terza tapa del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” di beach volley. La località piemontese durante la settimana ha rappresentato il centro nevralgico del beach volley nazionale: presso la casa della “Beach Volley Training” infatti, da inizio settimana si sono disputati gli appuntamenti con i Campionati Italiano Giovanili (Under 16, Under 18 e Under 20) per poi concludersi nel weekend con l’appuntamento che ha visto battagliare le migliori coppie nazionali della disciplina.

Nel tabellone femminile, confermano il loro ottimo stato di forma Giada Benazzi e Sara Breidenbach. Dopo il primo posto conquistato nella tappa di Montesilvano (PE) e dopo il secondo posto ottenuto nella prima tappa “Gold” di Bellaria Igea Marina (RN), appuntamento che ha messo in palio la “Coppa Italia 2022”, Giada e Sara ieri hanno trionfato in finale superando con il risultato di 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) la coppia formata da Alice Gradini e Federica Frasca. Il terzo posto se lo sono aggiudicato Sofia Arcaini e Chiara They, uscite vincitrici per 2-0 (21-15, 21-16) nel match contro Maria Rachele Mancinelli e Giada Bianchi.

Nel tabellone maschile invece hanno trionfato Sergio Seregni e Nicolò Siccardi Anche per loro si tratta di un altro ottimo risultato dopo il terzo posto conquistato nella prima tappa di Albissola Marina (SV). Sergio e Nicolò hanno battuto in finale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta con i parziali di 21-18, 21-19. La finale 3/4° posto invece è stata vinta da Luca Bigarelli e Simone Podestà su Davis Krumins e Joshua Kessler, superati 2-1 (21-19, 19-21, 15-13).

Presenti all’evento e alla cerimonia di premiazione il Consigliere Federale Gianfranco Salmaso e il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Piemonte Paolo Marangon.

Diretta Streaming

Le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto maschile e femminile sono state trasmesse in diretta streaming sul Canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

I prossimi appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto

15-17 luglio, Beinasco (TO)

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

I prossimi appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)