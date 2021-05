Campionato Italiano femminile: Dream Volley Pisa è Campione d’Italia

La Dream Volley Pisa è la squadra Campione d’Italia 2021: questo il verdetto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) dove nella giornata conclusiva del Campionato Italiano femminile di sitting volley la formazione toscana ha superato in finale Cedacrì Sitting Volley Giocoparma 3-1 (25-10; 23-25; 25-21; 25-12). Per la formazione toscana si tratta del quarto titolo italiano in altrettante edizioni. Nell’atto conclusivo, la Dream Volley Pisa ha sfoderato una prestazione maiuscola riuscendo a contenere i tentativi di rientrare in partita da parte delle avversarie. Nota di merito anche per la squadra emiliana della Cedacrì Sitting Volley Giocoparma, autrice di una buona prestazione e seconda classificata dopo la finale persa contro la Dream Volley.

Nella mattinata, si sono disputate anche le finali per la classifica dal terzo all’ottavo posto. A salire sul gradino più basso del podio è stata la Sport Academy 360 Roma che nella finale terzo e quarto posto ha superato per 3-0 (25-16, 27-25, 25-23) la formazione campana del Nola Città dei Gigli. Le finali 3°-4° e 1°-2° posto sono disponibili in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

EVA CECCATELLI (Capitano Dream Volley Pisa): “Il livello del Campionato Italiano sta crescendo, tutte le squadre che hanno partecipato a questa edizione hanno mostrato delle cose interessanti. E’ bello vedere che il movimento nel suo complesso stia crescendo nonostante una pandemia ancora in corso. Sono felice di questo scudetto, il quarto consecutivo. Non è stato facile preparare al meglio questo appuntamento, molte di noi sono in Nazionale e siamo molto impegnate ad allenarci in prospettiva dei Giochi Paralimpici di Tokyo. Abbiamo incontrato in finale una squadra molto forte – conclude Ceccatelli - per questo voglio fare i miei complimenti a tutte le ragazze della Cedacrì Sitting Volley Giocoparma.

GUIDO PASCIARI (Referente per il Sitting Volley): “Continueremo a lavorare per rendere il Campionato Italiano sempre più interessante sia per i giocatori che per gli appassionati in genere. L’attività per club in questo 2021 – prosegue Pasciari - continuerà con la seconda edizione della Coppa Italia e la prima edizione della Supercoppa italiana. Un ringraziamento va infine alla Federazione Italiana Pallavolo che sta credendo e investendo nel sitting volley con l’obiettivo di far crescere sempre di più questa bellissima disciplina sportiva.

Premio individuale

MVP: Flavia Barigelli (SSDARL Sport Academy 360 Roma)

I risultati

16 maggio: Finale 7°-8° posto APSSD Libera Mente Napoli- ASD Cagliari Volleyball 0-2 (22-25, 20-25), Finale 5°-6° posto Scuola di Pallavolo Ravenna- Diasorin Fenera Chieri ’76 2-0 (25-13, 25-23), Finale 3°-4° posto Nola Città dei Gigli- SSDARL Sport Academy 360 Roma 0-3 (16-25, 25-27, 23-25), Finale 1°-2° posto Dream Volley Pisa- Cedacrì Sitting Volley Giocoparma (25-10, 23-25, 25-21)

Il roster della formazione Campione d’Italia

Dream Volley Pisa: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Daniela Gori, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Federica Manca, Michela Masini, Elisa Spediacci, Raffaella Battaglia.

Albo d’oro femminile

2017: 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli

2018: 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli

2019: 1° Dream Volley Pisa, 2° Punta Allo zero Parma

2020: edizione non disputata a causa della pandemia Covid-19

2021: 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacrì Sitting Volley Giocoparma

Albo d’oro del Campionato Italiano di Sitting Volley (QUI)