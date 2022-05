Campionato Italiano femminile: Dream Volley Pisa è campione d’Italia per la quinta volta

Si è conclusa a Cesenatico (FC) la final six del Campionato Italiano femminile di sitting volley. Al termine di una due giorni di gare, giocate nel Centro Sportivo di Bagnarola, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di FIPAV Emilia Romagna Silvano Brusori e del Presidente del CT FIPAV RomagnaUno Franco Manuzzi, la Dream Volley Pisa ha conquistato il titolo tricolore, superando in finale la Cedacrì Sitting Volley Giocoparma con il punteggio di 3-1 (25-13, 25-17, 22-25, 25-20). Una vittoria che evidenzia ancora una volta la superiorità della formazione toscana che conquista così il quinto titolo consecutivo.

Nella mattinata, si sono disputate anche le semifinali e finali per la classifica dal terzo al sesto posto. A salire sul gradino più basso del podio è stato il Volley Club Cesena che nella finale per il terzo e quarto posto ha superato per 2-0 (25-22, 25-10) la formazione piemontese della Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76. Quinto posto, invece, per Nola Città dei Gigli. Nella finale per il piazzamento la squadra campana ha superato al termine di un match molto combattuto i capitolini della Roma SportAcedemy 360 per 2-0 (25-21, 25-23).

La Dream Volley, che si presenta con cinque componenti della Nazionale azzurra di Amauri Ribeiro che l’estate scorsa hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo, nella mattinata aveva superato in semifinale Chieri con il punteggio di 2-0 (25-16, 25-13).

Tornando all’atto conclusivo, giocato al meglio dei cinque set, Pisa nel primo parziale ha subito imposto il proprio gioco, mettendo in grossa difficoltà le avversarie. Parma ha tentato di replicare, ma le ragazze guidate da Eva Ceccatelli hanno chiuso con un perentorio 25-13. Più combattuta la seconda frazione, nel corso della quale Pisa e Parma hanno dato vita a un fitto botta e risposta. Con il proseguire delle azioni però la squadra toscana ha trovato il guizzo giusto per chiudere il set dalla sua parte (25-17). Nel terzo periodo di gioco è uscita fuori Parma. La formazione emiliana sin da subito ha spinto forte sull’acceleratore portandosi avanti. Ceccon e compagne hanno gestito il vantaggio per poi finalizzare il punteggio sul 25-22.

Nel quarto set Pisa con il passare del tempo ha imposto il proprio gioco e imposto i ritmi della gara. Nel finale è bastata una buona gestione per chiudere il match (25-20) e portare a casa il titolo tricolore.

Presente sugli spalti in questa due giorni di gare anche il CT della Nazionale femminili di sitting volley Amauri Ribeiro.

A premiare le squadre sono stati: Silvano Brusori (Presidente CR Emilia-Romagna) Daniele De Grandis (Consigliere CT Fipav RomagnaUno), Paolo Mazzoni (CR Fipav Emilia Romagna), Mauro Gasperini (Vice Sindaco di Cesenatico), Franco Manuzzi (Presidente CT Fipav RomagnaUno), Amauri Ribeiro (CT Nazionale femminile di sitting volley), Melissa Milani (Presidente CIP Emilia-Romagna).

Le finali 3°-4° e 1°-2° posto sono disponibili in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

La fotogallery dalla giornata è disponibile sul sito federale QUI

Premio individuale

MVP: Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa)

Il roster della formazione Campione d’Italia

Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Daniela Gori, Federica Manca, Giuseppina Silvia Macchiarulo, Raffaella Battaglia, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Sara Cirelli, Patrizia Iacoponi, Giulia Aringhieri, Paola Fruzzetti. All. Eva Ceccatelli.

Classifica finale: 1. Dream Volley Pisa 2. Cedacrì Sitting Volley Giocoparma 3. Volley Club Cesena 4. Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76 5. Nola Città dei Gigli 6. Roma SportAcedemy 360

I risultati di oggi

Semifinali 1°-4° posto

Cedacri sitting volley GiocoParma - Volley Club Cesena 2-0 (25-13, 25-18)

Dream Volley Pisa - Diasorin Fenera Chieri ’76 2-0 (25-16, 25-13)

Finale 5°-6° posto

Nola Città dei Gigli - Sport Acedemy 360 Roma 2-0 (25-21, 25-23)

Finale 3°-4 posto

Volley Club Cesena - Diasorin Fenera Chieri ’76 2-0 (25-22, 25-10)

Finale 1°-2° posto

Dream Volley Pisa - Cedacri sitting volley GiocoParma 3-1 (25-13, 25-17, 22-25, 25-20)

Albo d’oro femminile

2017: 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Asd Rotonda Volley-Punta allo Zero Parma

2018: 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Punta Allo Zero Parma

2019: 1° Dream Volley Pisa, 2° Punta Allo zero Parma; 3° Besana Nola Città dei Gigli

2020: edizione non disputata a causa della pandemia Covid-19

2021: 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacrì Sitting Volley Giocoparma; SSDARL Sport Academy 360 Roma

2022: 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacrì Sitting Volley Giocoparma, 3° Volley Club Cesena